Čo priniesol svet vedy tento týždeň? Vedci objavili dinosaurie embryo

Svet 23. decembra (TASR) - Objav dokonale zachovaného dinosaurieho embrya, zistenie, že ľadovce v Himalájach sa topia najrýchlejšie na svete, či 100. úspešné pristátie rakety americkej spoločnosti SpaceX, ktorá dopravila na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) zásoby i vianočné darčeky. TASR prináša súhrn najzaujímavejších informácií z oblasti vedy v rámci uplynulého týždňa. Paleontológovia objavili na východe Číny skamenelinu vajca s dokonale zachovaným dinosaurím embryom. Podľa vedcov ide o nález starý najmenej 66 miliónov rokov. Embryo vedci pomenovali Baby Yingliang – podľa Prírodovedného múzea fosílií Jing-liang v meste Sia-men v juhovýchodnej Číne, kde je táto skamenenina uložená. Od hlavy po chvost na dĺžku 27 centimetrov a nachádza sa vo vajci dlhom približne 17 centimetrov.Vajce objavili v roku 2000 v mestskej prefektúre Kan-čou v provincii Ťiang-si, no uskladnili ho na desať rokov. Keď sa v múzeu začali stavebné práce a zamestnanci triedili staré fosílie, výskumníci naň obrátili svoju pozornosť, pretože sa domnievali, že vo vnútri skrýva embryo. Časť embrya je podľa britskej stanice BBC stále vrastená do kameňa a bádatelia preto na vytvorenie obrazu celej kostry tohto dinosaura použijú najmodernejšie skenovacie technológie.Predpokladá sa, že ide o bezzubého teropódneho dinosaura zo skupiny oviraptorosauria, čo sú malé až stredne veľké vtákovité dinosaury. Podľa bádateľky Fiony Waisumovej Maovej ide o. Objav umožní vedcom lepšie pochopiť spojenie medzi dinosaurami a modernými vtákmi. Fosília ukazuje, že embryo bolo v stočenej polohe, čo je správanie pozorované u vtákov krátko pred ich vyliahnutím.Zo štúdie zverejnenej v pondelok vo vedeckom časopise Scientific Reports vyplýva, že ľadovce v Himalájach sa v dôsledku globálneho otepľovania roztápajú va rýchlejšie než kdekoľvek inde na svete. Roztápanie ľadovcov v Himalájach podľa vedcov ohrozuje dodávky vody pre takmer dve miliardy ľudí. Viac ľadovcov než v Himalájach sa nachádza iba v Arktíde a Antarktíde. Podľa bádateľov sa ľad teraz stráca z himalájskych ľadovcov rýchlosťou najmenej desaťkrát vyššou, než je priemerná hodnota nameraná za posledné storočia. Toto zaznamenané zrýchlenie tempa úbytku ľadovcov sa navyše objavilo len v priebehu niekoľkých posledných desaťročí, čo sa podľa výskumníkov zhoduje s klimatickými zmenami spôsobenými človekom.Z predmetnej štúdie ďalej vyplýva, že ľadovce v Himalájach stratili 40 percent svojej plochy – z toho veľkú časť od 70. rokov minulého storočia. Ľadovce zásobujú vodou ľudí, ktorí žijú v horách a údoliach v blízkosti riek Ganga, Indus či Brahmaputra, ale aj mnohých ďalších. Významný míľnik zaznamenala aj súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska. Jej opakovane použiteľná nákladná vesmírna loď Dragon, ktorú v utorok vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9, sa v stredu úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Išlo totiž o 100. úspešné pristátie rakety tejto americkej spoločnosti.Loď odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral a pripojila sa k modulu Harmony na americkom segmente ISS. Na palube má takmer tri tony vybavenia pre siedmich astronautov na ISS.Súčasťou nákladu sú i vianočné darčeky od rodín astronautov, údené rybie a morčacie mäso, zelená fazuľka či ovocné koláče na sviatočnú oslavu. Nachádza sa v ňom aj prací prostriedok, ktorý by mali astronauti testovať – v súčasnosti totiž svoje použité oblečenie vyhadzujú. Podľa NASA každý rok takto vyhodia tony oblečenia: po použití ho posádka zbalí a uloží na palubu bezpilotných nákladných lodí, ktoré po návrate na Zem zhoria v atmosfére.