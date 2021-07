Vedci objavili genetickú mutáciu, ktorá zrejme chráni pred obezitou

Washington 8. júla (TASR) - Vedci objavili v rámci jednej z doteraz najpodrobnejších genetických štúdií na svete vzácne genetické varianty, ktoré svojich nositeľov chránia pred obezitou. Informovala o tom česká spravodajská stanica ČT24 s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú v odbornom časopise Science.



Vedci sekvenovali genóm viac než 640.000 ľudí z Mexika, Spojených štátov a Británie. Zamerali sa však najmä na exóm – časť genómu zodpovednú za kódovanie proteínov. Vďaka veľkému počtu účastníkov vedci vytvorili detailný obraz génov, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity. Zároveň sa bádateľom naskytol pohľad aj na genetické abnormality, ktoré síce majú významný vplyv na váhu, ale u ľudí sa vyskytujú len veľmi zriedkavo.



Vedci identifikovali päť génov, ktoré mali najväčší vplyv na index telesnej hmotnosti (BMI), z nich však predovšetkým gén GPR75. Ľudia s mutáciou, ktorá deaktivovala jednu kópiu tohto génu, vážili v priemere o 5,3 kilogramu menej a mali polovičnú pravdepodobnosť výskytu obezity v porovnaní s osobami, ktoré mali obe kópie.



Bádatelia následne vytvorili pokusné myši, ktorým deaktivovali danú kópiu génu, a potom skúmali, aký vplyv na nich bude mať vysokokalorická potrava s vysokým obsahom tukov.



Hlodavce s deaktivovaným génom pribrali o 44 percent menej ako myši v kontrolnej skupine s rovnakou stravou, ale neupraveným génom. Geneticky zmenené myši mali tiež lepšiu kontrolu nad hladinou cukru v krvi a boli citlivejšie na inzulín.



Tento variant génu je však u ľudí veľmi vzácny. Z účastníkov štúdie ju mal len jeden človek z troch tisícov. Neplatí teda, že by všetci štíhli ľudia mali "genetické eso v rukáve", komentuje ČT24. Drvivá väčšina z nich za to vďačí svojmu životnému štýlu, dodáva česká stanica.



Gén GPR75 by sa podľa vedcov mohol v budúcnosti stať potenciálnym cieľom pre lieky. Existujú zatiaľ dve osvedčené molekuly, ktoré aktivujú receptor GPR75, ale lieky, ktoré ho deaktivujú, by mohli ponúknuť nové možnosti liečby pre pacientov, ktorí bojujú s obezitou.