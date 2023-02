Vedci objavili nové mesiace Jupitera a našli superrezistentné baktérie

Svet 10. februára (TASR) - Vo vedeckom svete sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Vedci objavili 12 nových mesiacov Jupitera, upozornili na hrozbu superrezistentných baktérií a podarilo sa im prekonať rekord dožitia laboratórnych potkanov. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Astronómovia objavili 12 nových mesiacov Jupitera, ktorý ich tak má dovedna už 92 - to je najviac spomedzi planét Slnečnej sústavy. Na druhom mieste je s 83 potvrdenými mesiacmi Saturn, ktorý v minulosti figuroval na prvej priečke.



Novoobjavené obežnice majú veľkosť od jedného do troch kilometrov. Ide o tzv. vonkajšie mesiace obiehajúce vo veľkej vzdialenosti od samotnej planéty.



Novoobjavené mesiace Jupitera zatiaľ neboli pomenované. Minimálna hranica, pri ktorej obežnica dostáva pomenovanie je približne 1,5 kilometra. Len približne polovica z novoobjavených mesiacov má túto veľkosť.



Superrezistentné baktérie (tzv. superbugs), ktoré by do roku 2050 mohli pripraviť o život desiatky miliónov ľudí, sa postupne stávajú "tichou pandémiou".



Superrezistentné baktérie sú odolné voči antibiotikám, podľa odhadov len v roku 2019 usmrtili až 1,27 milióna ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že antimikrobiálna rezistencia (AMR) je v najbližšej budúcnosti jedným z najvážnejších zdravotníckych hrozieb na celom svete.



Tieto baktérie sa našli vo vodných tokoch na celom svete. To podľa OSN predstavuje závažný problém, keďže rieky sú dôležitým zdrojom pitnej vody.



Vedci pracujúci na experimentálnej terapii proti starnutiu tvrdia, že prekonali rekord v dlhovekosti laboratórnych potkanov. Potkania samička menom Sima sa narodila 28. februára 2019, čiže má už 47 mesiacov. Svojho najbližšieho "rivala" v štúdii dlhovekosti už prežila takmer o šesť mesiacov.



Sima je posledným žijúcim jedincom zo skupiny hlodavcov, ktorí dostávali infúzie upravenej krvnej plazmy od mladých zvierat. Vedci tak zisťovali, či týmto spôsobom dokážu predĺžiť ich život.



Doteraz najvyšší vek samice laboratórneho potkana popísaný vo vedeckej literatúre bol 45,5 mesiaca.