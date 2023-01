Vedci objavili novú kolóniu tučniakov a zistili dôvod chute čokolády

Svet 20. januára (TASR) - Vo vedeckom svete sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Vedci zistili, čomu vďačí za svoju chuť čokoláda, objavili novú kolóniu tučniakov cisárskych a odfotografovali vzácnu zelenú kométu. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Čokoláda za svoju výnimočnú chuť vďačí tomu, ako sa na ľudskom jazyku rozpúšťa a obaľuje ho tukom. Podľa vedeckej štúdie by to mohlo pomôcť pri výrobe zdravších nízkotučných výrobkov.



Výskumný tím skúmal "topenie" kvalitnej tmavej čokolády na umelom jazyku. Zariadenie s 3D textúru podobnou ľudskému jazyku a s teplotou 37 °C sa pohybovalo ako ľudský jazyk. Krátko po vložení čokolády ho pokryla tuková vrstvička, ktorá závisí od obsahu tuku v čokoláde. Až potom sa začínajú uvoľňovať tuhé častice kakaa, ktoré na jazyku vytvárajú "chuťový vnem", zistili vedci.



Konzumácia jednej ryby ulovenej v riekach a jazerách v Spojených štátoch sa obsahom škodlivých látok rovná mesiacu pitia vody kontaminovanej tzv. večnými chemikáliami – perfluórovanými a polyfluórovanými alkylsulfonátmi (PFAS).



Látky PFAS boli prvýkrát vyvinuté v 40. rokoch minulého storočia tak, aby dokázali odolať teplu a vlhkosti. V súčasnosti sa používajú pri výrobe nelepivých panvíc, obalov potravín, rôznych textílií či protipožiarnych pien.



Chemikálie PFAS môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy vrátane poškodenia pečene, vysokej hladiny cholesterolu, nedostatočnej imunitnej odpovede organizmu a viacerých druhov rakoviny.



Zelenú kométu C/2022 E3 (ZTF) sa podarilo odfotografovať z planiny neďaleko obce Drebber na severe Nemecka.



Najbližšie k Slnku (v perihéliu) bola 12. januára, najbližšie k Zemi (v perigeu) bude 1. februára. Bude to 42 miliónov kilometrov, čo je tretina vzdialenosti Zeme od Slnka. Najlepšie pozorovateľná, pri ideálnych podmienkach aj voľným okom, by mala byť koncom januára, keď bude menej mesačného svitu.



Vedci za satelitných snímok v Antarktíde objavili novú kolóniu tučniakov cisárskych. Je však relatívne malá a oblasť, v ktorej sa nachádza, je negatívne ovplyvnená nedávnym úbytkom ľadovej plochy.



Bádatelia analyzovali snímky Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu (Copernicus; C3S) a spoločnosti Maxar. Novú kolóniu sa podarilo odhaliť v lokalite Vergler Point na západe Antarktídy vďaka tzv. guánu, čo sú nahromadené exkrementy tučniakov: majú hnedastú farbu a preto je ich ľahké spozorovať na bielom snehovom pozadí.