Našli dinosaura starého 230 miliónov rokov: Ukrýval sa v Andách
Tento druh žil na konci obdobia trias, počas ktorého sa začali objavovať prvé dinosaury a predkovia cicavcov, vysvetlili vedci.
Autor TASR
Buenos Aires 17. októbra (TASR) - Argentínski vedci objavili v Andách skamenené kosti jedného z najstarších druhov dinosaurov na svete, oznámila v stredu tamojšia Národná rada pre vedecký a technický výskum (CONICET). TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Paleontologický tím pod vedením inštitútu objavil takmer kompletnú kostru malého dlhokrkého plaza s názvom Huayracursor jaguensis v severozápadnej Argentíne vo výške 3000 metrov nad morom.
Tím našiel časť lebky dinosaura, kompletnú chrbticu siahajúcu až k chvostu a takmer neporušené predné a zadné končatiny, uviedol CONICET. Objav bol uverejnený v časopise Nature a autori uvádzajú, že by mohol prispieť k štúdiu evolúcie.
Podľa Agustina Martinelliho, jedného z autorov, sa Huayracursor pohyboval po Zemi pravdepodobne pred 230 až 225 miliónmi rokov, čo z neho robí jedného z najstarších dinosaurov na svete.
Tento druh žil na konci obdobia trias, počas ktorého sa začali objavovať prvé dinosaury a predkovia cicavcov, vysvetlili vedci.
Hoci objavený druh patrí do línie bylinožravých dinosaurov, ku ktorým patria aj veľké dlhokrké dinosaury, vedci poznamenali, že dospelý Huayracursor jaguensis meral len asi dva metre a vážil približne 18 kilogramov.
