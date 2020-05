Vedci objavili protilátku, ktorá dokáže neutralizovať nový koronavírus

Paríž 5. mája (TASR) - Vedci v Holandsku v rámci laboratórnych testov identifikovali protilátku, ktorá môže zabrániť novému koronavírusu, aby infikoval zdravé bunky. Podľa vedcov by to mohlo pomôcť pri vývoji liečby ochorenia COVID-19, uviedla agentúra AFP.



Podľa štúdie uverejnenej v pondelok v časopise Nature Communications, sa protilátke podarilo neutralizovať nový koronavírus. Výskum sa zameriaval na protilátky vyvinuté na boj proti chorobe SARS v rokoch 2002-04, ktorú tiež spôsoboval koronavírus. Vedci identifikovali jednu protilátku, ktorá bola účinná aj proti súčasnému vírusu, SARS-CoV-2.



Vedci z Utrechtskej univerzity, Erasmus Medical Center a globálnej biofarmaceutickej spoločnosti Harbor BioMed (HBM) to označili za "prvý krok k vývoju plne ľudskej protilátky na liečenie alebo prevenciu" COVID-19.



Odborníci však varujú, že kým bude jasné, či je táto protilátka účinná, je treba vykonať ešte veľa práce. "To, že sme našli protilátku, ktorá neutralizuje vírus v Petriho miske v laboratóriu, ešte neznamená, že môžeme očakávať rovnakú reakciu aj u pacientov," upozornil lekár James Gill z Warwick Medical School. Objav však považuje za "veľmi sľubný".