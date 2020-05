Vedci: Oceány sa môžu zvýšiť v roku 2100 o vyše metra

Paríž 9. mája (TASR) - Hladina oceánov sa do roku 2010 pravdepodobne zvýši o 1,3 metra, ak sa povrch Zeme oteplí o ďalších 3,5 stupňa Celzia, varovali vedci v piatok.



Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP.



V roku 2300, keď ľadové tabule pokrývajúce západnú Antarktídu a Grónsko, vyprodukujú bilióny ton hrubého materiálu, hladina mora by sa mohla zdvihnúť o viac než päť metrov, uvádza sa v štúdii, ktorú revidovalo viac než 100 popredných expertov.



Ak by aj uspela parížska klimatická dohoda zameraná na zníženie globálneho otepľovania pod dva stupne Celzia, hladina oceánov by v roku 2300 mohla dosiahnuť 2300 metrov.



Počas 20. storočia bola úroveň mora spôsobená najmä topením sa ľadovcov a rozširovaním sa oceánskych vôd, ktoré sa otepľujú.



Grónsko a západná Antarktída vo svojich ľadovcoch zadržiavajú dostatok vody, ktoré by mohli dodržať hladinu svetového oceánu nad úrovňou 13 metrov.