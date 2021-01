Vedci otestovali protilátku účinnú proti koronavírusu i mutáciám

Praha 26. januára (TASR) - Českí vedci otestovali novú protilátku, ktorá podľa nich chráni pred koronavírusom SARS-CoV-2 i všetkými jeho variantmi, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz. Protilátka takisto koronavírusu zabraňuje, aby mutoval a stával sa odolným voči liečbe.



Testovanie na pôde Akadémie vied ČR sa začalo v novembri 2020. Štúdie potvrdili, že tzv. bišpecifická protilátka zneškodňuje koronavírus SARS-CoV-2 i jeho varianty vrátane britkého variantu.



Protilátka môže podľa vedcov podporiť liečbu pacientov so slabou imunitou a zároveň fungovať ako prevencia ochorenia.



Túto "dvojitú protilátku" vyvinuli švajčiarsky vedci z Ústavu pre biomedicínsky výskum (IRB) v Bellinzone na juhu Švajčiarska.



Experti z Biologického centra Akadémie vied ČR v Českých Budejoviciach a Českého centra pre fenogenomiku v centre BIOCEV vo Vestci v okrese Praha-západ účinnosť protilátky overovali v predklinickej štúdii na myšiach.



Liečba s využitím protilátok sa už ukázala ako úspešná, píše IRB na svojej oficiálnej webovej stránke. Aby však bola účinná proti ochoreniu COVID-19, musí spĺňať dve podmienky: účinkovať proti šíriacim sa variantom vírusu a brániť vzniku nových variantov.



Vedcom sa to podľa ich vyjadrení podarilo vyriešiť spojením dvoch prirodzených protilátok do jednej umelej molekuly. Využili protilátky získané od pacientov, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, píšu Novinky.cz.



"Hoci vírus môže mutovať a vyhnúť sa útoku jednej protilátky, preukázali sme, že nedokáže uniknúť dvojitému pôsobeniu našej bišpecifickej molekuly," povedal Luca Varani, vedúci skupiny výskumníkov v IRB.