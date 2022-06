Vedci po prvýkrát objavili mikroplasty v čerstvo napadnutom snehu

Christchurch 9. júna (TASR) - Vedci po prvý raz objavili v čerstvo napadanom snehu na Antarktíde mikroplasty. Doteraz bola ich prítomnosť potvrdená v morskej vode, ľade a ľudskej krvi. Vyplýva to z výsledkov štúdie uverejnených v časopise The Cryosphere, píše spravodajská televízna stanica Sky News.



Vedci upozornili na celosvetový rozsah znečistenia plastmi, pričom uviedli, že v jednom litri rozpusteného snehu sa priemerne nachádza až 29 čiastočiek mikroplastov. Ich koncentrácia vo vzorkách snehu odobraných z okolia antarktických základní však bola trikrát vyššia než tento priemer.



Doktorandka z Canterburskej univerzity na Novom Zélande Alex Avesová zozbierala aj vzorky zo snehu z oblasti Rossovho mora, no bola presvedčená, že v takej odľahlej lokalite sa mikroplasty v snehu nachádzať určite nebudú – opak bol však pravdou.



"Po preskúmaní vzoriek v laboratóriu bolo hneď zjavné, že mikroplasty sa nachádzali aj v snehu z odľahlých oblastí," uviedli vedci. Dodali, že mikroplasty potvrdili vo všetkých 19 vzorkách zozbieraných na územní Antaktídy.



V antarktickom snehu sa našla viac než desiatka rozličných druhov mikroplastov, najrozšírenejšie však boli čiastočky polyetyléntereftalátu (PET), ktorý sa používa na výrobu fliaš.