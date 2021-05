Vedci prostredníctvom optogenetiky obnovili čiastočný zrak u slepca

Paríž 24. mája (TASR) - Vedcom sa po prvý raz podarilo čiastočne obnoviť zrak u slepého pacienta úpravou jeho buniek. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na výsledky publikované v pondelok v prelomovej štúdii.



Predmetná metóda - optogenetika -, ktorá je vyvíjaná na poli neurovedy už približne dve desaťročia, zahŕňa genetickú zmenu buniek tak, aby mohli produkovať viac proteínov citlivých na svetlo.



V niektorých prípadoch slepectva, známych ako zdedená choroba fotoreceptorov, sietnicové bunky citlivé na svetlo, ktoré produkujú proteíny potrebné pre prenos vizuálnej informácie do mozgu prostredníctvom optického nervu, postupne degenerujú.



Vedci z Európy a USA si na svoj experiment najali muža, ktorý pred 40 rokmi prišiel o zrak následkom zdedenej choroby fotoreceptorov, a začali ho liečiť optogenetickými technikami.



To zahŕňalo podávanie injekcií do jeho oka a niekoľkomesačnú stimuláciu špeciálnymi okuliarmi vyžarujúcimi svetlo, ktoré premieňali obrazy vizuálneho sveta na svetelné impulzy premietané v reálnom čase na jeho sietnicu.



Vedci u tohto 58-ročného pacienta dokázali obnoviť čiastočný zrak a umožniť mu rozpoznávať, počítať, lokalizovať a dotýkať sa rôznych predmetov položených na stole pred ním.



José-Alain Sahel z univerzity Sorbonne a Národného vedecko-výskumného centra (CNRS) v Paríži - vedúci autorského tímu stojaceho za zverejnenou štúdiou - uviedol, že experiment potvrdil možnosť využitia optogenetiky na obnovenie zraku u ľudí.