Vedci prvýkrát našli mikroplasty v mäse, mlieku a krvi zvierat

Amsterdam 8. júla (TASR) - Holandskí vedci po prvý raz odhalili prítomnosť drobných plastových častíc v hovädzom a bravčovom mäse, ako aj v krvi kráv a ošípaných. Zatiaľ nie je známe, či to má vplyv na zdravie ľudí alebo hospodárskych zvierat. TASR správu prevzala v piatok z denníka The Guardian.



Vedci zo Slobodnej univerzity (Vrije Universiteit) v Amsterdame našli plastové častice v troch štvrtinách testovaných mäsových a mliečnych výrobkov a v každej vzorke krvi kráv a ošípaných. Skúmali vzorky mlieka z kartónov zo supermarketov, z cisterien na farmách a z ručného dojenia.



Mikroplasty našli v každej vzorke testovaného krmiva z peliet pre zvieratá, čo poukazuje na potenciálny dôležitý zdroj kontaminácie. Potravinové výrobky boli balené v plastoch, čo je ďalší možný zdroj.



Holandskí vedci pilotnú štúdiu robili s cieľom posúdiť, či sú mikroplasty v tele hospodárskych zvierat, mäse a mliečnych výrobkoch. "Malo by to pôsobiť ako impulz na ďalšie skúmanie a odhalenie akýchkoľvek rizík, ktoré s tým môžu byť spojené," povedala výskumníčka Heather Leslieová.



Maria Westerbosová z nadácie Plastic Soup Foundation, ktorá zadala výskum, povedala: "Vzhľadom na plastové častice v krmive pre hospodárske zvieratá nie je prekvapujúce, že jasná väčšina testovaných mäsových a mliečnych výrobkov obsahovala mikroplasty. Naliehavo potrebujeme zbaviť svet plastov v krmivách, aby sme ochránili zdravie hospodárskych zvierat a ľudí."



V marci výskumníci zo zmienenej amsterdamskej univerzity prvýkrát objavili mikroplasty v ľudskej krvi a rovnaké metódy použili aj pri testovaní živočíšnych produktov. Výsledky štúdie podľa vedcov potvrdili, že plastové častice sú schopné preniknúť do krvného obehu.