Vedci skúmali muža, ktorý sa dal 217-krát očkovať proti covidu

Erlangen 6. marca (TASR) - Nemeckí vedci z Univerzitnej kliniky v Erlangene skúmali 62-ročného muža z Magdeburgu, ktorý tvrdil, že v priebehu posledných 29 mesiacov bol 217-krát zaočkovaný proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. Zistili, že jeho imunitný systém nielenže funguje úplne normálne, ale mal zvýšenú úroveň niektorých imunitných buniek a protilátok proti SARS-CoV-2 ako u ľudí, ktorí dostali iba tri očkovacie dávky, informovala v stredu agentúra DPA a portál swr.de s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú v časopise Lancet Infectious Diseases.



Vedci kontaktovali muža po tom, čo sa o ňom dozvedeli z novín, a spýtali sa ho, či by mohli vykonať testy, aby preskúmali reakciu jeho tela na viacnásobné očkovanie proti COVID-19. Muž tvrdil, že sa tak často - niekedy až trikrát denne - nechal ôsmimi druhmi vakcín očkovať z "osobných dôvodov". Oficiálne potvrdených je však iba 134 očkovaní, píše DPA.



Muž poskytol vzorky krvi a slín. Výskumníci tiež testovali niekoľko vzoriek jeho zmrazenej krvi z posledných rokov.



O muža sa zaujímala aj prokuratúra, pretože väčšinu očkovaní mal absolvovať pod falošným menom a s falošnými očkovacími preukazmi. Pôvodne existovalo podozrenie, že obchodoval s falošnými očkovacími preukazmi, no nebolo voči nemu vznesené žiadne obvinenie.



Vedci upozorňujú, že aj keď je výsledok výskumu zaujímavý, nedajú sa z neho robiť ďalekosiahle závery, pretože ide o extrémny individuálny prípad. Portál swr.de konštatuje, že tento prípad je pre vedu cenný, keďže ako plánovanú štúdiu by ho žiadna etická komisia neschválila.



Odborníci z Erlangenu považujú za dostačujúci doterajší prístup na vytvorenie základnej imunity proti covidu, pozostávajúci z troch dávok vakcíny pre dospelých do 59 rokov a posilňovacích dávok pre zraniteľné skupiny obyvateľstva nad 60 rokov.