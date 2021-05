Vedci skúmali nové čuchové testy v súvislosti s parkinsonom i extázu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Svet 7. mája (TASR) - Nový čuchový test, ktorý môže pomôcť pri včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby, vplyv znečisteného vzduchu na pamäť a myslenie, plánované a úspešné lety vesmírnych rakiet a ich častí, ktoré sa nekontrolovateľne rútia k Zemi, či nelegálna droga, ktorá lieči posttraumatickú stresovú poruchu. TASR prináša súhrn najzaujímavejších informácií z oblasti vedy v rámci uplynulého týždňa.Vedci z Univerzity kráľovnej Márie v Londýne (QMUL) vyvinuli nový typ súpravy na testovanie vôní, ktorá obsahuje kapsuly aromatických olejov umiestnené medzi dvoma prúžkami jednostrannej lepiacej pásky. Kapsuly sa rozdrvia medzi prstami a pásik lepiacej pásky sa odlepí, aby sa uvoľnila aróma obsiahnutá v kapsulách. Na základe schopnosti človeka rozpoznať jednotlivé vône uvoľnené z kapsúl sa vygeneruje skóre, podľa ktorého môže lekár posúdiť prípadnú stratu čuchu.uviedol vedúci výskumný pracovník z QMUL Ahmed Ismail.Odborníci skúmali i nelegálnu drogu MDMA, známu tiež ako extázu, ktorá je v kombinácii s psychoterapiou efektívna pri liečbe vážnych prípadov posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD). Vyplýva to z výsledkov americkej klinickej štúdie, o ktorej informoval denník The New York Times. Psychoterapiu podstúpilo všetkých 90 účastníkov štúdie, ktorú v máji zverejní časopis Nature Medicine. Z tých, ktorí dostali drogu MDMA, až 67 percent dva mesiace po liečbe už nespĺňalo podmienky na stanovenie diagnózy posttraumatickej stresovej poruchy. V skupine, ktorá dostala placebo, to bolo 32 percent.Vedci taktiež dokázali, že zhoršiť pamäť a oslabiť schopnosť myslenia u starších mužov môžu už aj krátkodobo zvýšené hodnoty znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami. Vyplýva to z výskumu zverejneného v pondelok vo vedeckom on-line časopise Nature Aging, píše denník The Guardian. Zistenia štúdie vychádzajú z pribúdajúcich dôkazov, že vystavenie znečisteniu jemnými časticami vo vzduchu, zdrojom ktorých sú prevažne spaľovacie motory dopravných prostriedkov a priemyselné podniky, je škodlivé nielen pre srdce a pľúca, ale aj pre citlivé nervové tkanivá v mozgu.Štúdia tiež uvádza, že výsledky testov boli menej ovplyvnené krátkodobým zvýšením znečistenia ovzdušia v prípade, ak muži užívali aspirín alebo iné nesteroidné protizápalové lieky známe ako NSAID, ktoré znižujú bolesť, horúčku i zápal.Odborníci sa pozreli aj na deti rodičov, ktorí boli v roku 1986 vystavení radiácii pri výbuchu reaktora atómovej elektrárne v Černobyli. Zistili, že v prípade ich potomkov nedochádza k ďalšiemu poškodeniu DNA. Vyplýva zo štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Science, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.Vedeckým pracovníkom sa v prípade potomkov účastníkov černobyľskej tragédie nepodarilo nájsť zvýšené množstvo genetických mutácií, čo podľa nich znamená, že nadpriemerné dávky škodlivého ionizujúceho žiarenia, ktorým boli vystavení ich rodiča, nemajú žiadny vplyv na deti, ktoré v budúcnosti počnú.Experti priniesli nové zistenia aj v oblasti vesmíru. Bádateľom z projektu Breakthrough Listen sa naďalej nedarí potvrdiť existenciu mimozemskej inteligencie vo vesmíre, podarilo sa im však zaznamenať tzv. magnetary, teda neutrónové hviezdy s extrémne silným magnetickým poľom. Uvádza sa to v nedávno zverejnenej predbežnej správe vedeckého projektu hľadajúceho mimozemskú inteligenciu v oblasti galaktického jadra. Výskum vznikol na pôde Kalifornskej univerzity v Berkeley.Americké ministerstvo obrany (Pentagón) zase pozorne sleduje trajektóriu časti čínskej rakety, ktorá by mala podľa očakávaní spadnúť tento víkend nekontrolovateľne na Zem. Vylúčené pritom nie je ani riziko jej zrútenia do obývanej oblasti.Naopak, do vesmíru by sa už počas tohto leta mali pozrieť ďalší ľudia - napríklad spoločnosť Blue Origin, patriaca miliardárovi Jeffovi Bezosovi, vyšle 20. júla tohto roku prvýkrát do vesmíru ľudskú posádku. Jedno miesto na palube svojej kozmickej lode ponúka spoločnosť v on-line dražbe. Dĺžka letu bude celkovo desať minút, z ktorých štyri posádka strávi nad takzvanou Kármánovou hranicou vo výške 100 kilometrov nad povrchom Zeme, ktorá imaginárne oddeľuje zemskú atmosféru od kozmického priestoru.Počas uplynulého týždňa sa uskutočnil i úspešný let, ktorý absolvovala raketa spoločnosti SpaceX patriaca ďalšiemu americkému miliardárovi, Elonovi Muskovi. Prototyp vesmírnej lode Starship SN15 prvýkrát úspešne pristál v stredu večer.V oblasti astronómie sa vedcom podarilo prostredníctvom Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu zhotoviť zábery hviezdy tesne predtým, ako došlo k jej výbuchu (supernova). Informáciu priniesol americký časopis Science News. Hubblov ďalekohľad odhalil, že relatívne chladná hviezda s nízkou hustotou explodovala v supernovu, ktorá nevykazovala stopy vodíka. Doteraz však vedci predpokladali, že takéto "bezvodíkové supernovy" môžu vzniknúť len z extrémne horúcich a hustých hviezd. Tento objav je podľa vedcov veľmi dôležitý testovací prípad pre oblasť vývoja hviezd. Hviezda podľa nich mohla prísť o veľkú časť svojho vodíka buď prostredníctvom mohutných explózií spôsobených určitou nestabilitou v jej jadre, alebo zásahom iného vesmírneho telesa. Vodík z explodovanej hviezdy mohla taktiež odpútať interferencia s inou hviezdou v jej blízkosti.