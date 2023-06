Vedci skúšobne pestujú kávovníkové odrody so zrnami bez kofeínu

Sao Paulo 19. júna (TASR) - Brazílsky výskumný inštitút kávy (IAC) začal rozhodujúcu etapu v dlhodobom projekte šľachtenia odrôd kávy arabica, ktoré neobsahujú kofeín. V prípade úspechu by to mohlo mať významný komerčný potenciál, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Výskumníci z IAC začínajú regionálne terénne pokusy s niektorými odrodami, ktoré niekoľko rokov šľachtili krížením rastlín s prirodzene veľmi nízkym obsah kofeínu. V tomto procese použili banku zárodočnej plazmy vo svojich zariadeniach.



"Výsledky, ktoré sme doteraz dosiahli, vyzerajú sľubne, sme optimistickí," povedal Julio Cesar Mistro, šéf výskumného projektu v IAC. Kávovník zvyčajne prináša prvé ovocie až po dvoch až troch rokoch, takže ich skutočné výsledky a testovanie obsahu kofeínu sa ukážu až o niekoľko rokov.



IAC je popredné výskumné centrum, kde sa už vyšľachtilo mnoho odrôd. Brazílii to pomohlo stať sa veľmocou na globálnom trhu s kávou a dnes sa v tejto krajine dopestuje asi tretina celosvetovej produkcie kávových zŕn.



Spotreba kávy bez kofeínu podľa údajov Národnej asociácie kávy (NCA) tvorí asi 10 percent trhu v USA. Pre producentov kávy by nové odrody znížili náklady na odstránenie kofeínu zo zŕn bežných odrôd. Hlavné spotrebiteľské regióny (Európa a USA) by potom prirodzene dopestované odrody bez kofeínu uprednostnili pred súčasnou produkciou, ktorá je výsledkom chemických alebo priemyselných procesov.



Káva sa pije predovšetkým pre povzbudzujúci účinok kofeínu, niektorí ľudia sa jej preto už poobede vyhýbajú, aby nemali problém so spánkom.