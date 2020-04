Vedci spustili iniciatívu na vývoj aplikácií týkajúcich sa COVID-19

Berlín 1. apríla (TASR) - Európski vedci a technici spustia v stredu spoločnú iniciatívu týkajúcu sa vývoja aplikácií na monitorovanie kontaktov ľudí nakazených novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Do iniciatívy Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) sa zapojilo 130 vedcov z ôsmich krajín. Ich cieľom je vyvinúť aplikácie, ktoré dokážu evidovať pohyb a kontakty ľudí s ochorením COVID-19 v jednotlivých krajinách, ako aj naprieč hranicami.



Platforma PEPP-PT podľa Hansa-Christiana Boosa, člena poradného orgánu nemeckej vlády pre digitálne technológie, zahŕňa anonymné sledovanie pohybu ľudí a je v plnom súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).



V rámci projekt PEPP-PT si používatelia dobrovoľne stiahnu do svojho smartfónu aplikáciu, ktorá ich upozorní, ak sa dostanú do blízkosti osoby, ktorá mala dokázateľne pozitívny test na nový koronavírus a systém používa. Aplikácia však neukáže identitu infikovanej osoby a ani to, kde presne ku kontaktu došlo, uviedol magazín Der Spiegel.



Meranie vzdialenosti sa vykonáva pomocou technológie Bluetooth Low Energy, takže všetci používatelia aplikácie musia mať aktivovanú funkciu bluetooth. PEPP-PT generuje dočasné identifikátory (ID). Ak sa iný smartfón priblíži k mobilu s aplikáciou, vymenia si svoje ID a uložia ich šifrované a lokálne, teda nie do cloudu. Ak je u používateľa diagnostikovaná koronavírusová infekcia, lekár ho požiada, aby preniesol svoj zoznam kontaktov na centrálny server. V zozname sa zobrazia iba ID kontaktov, ktoré budú upozornené, že sú v kontakte s pozitívne testovanou osobou.