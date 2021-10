Švajčiarske ľadovce sa napriek tohtoročným podmienkam ďalej topia

Ženeva 19. októbra (TASR) – Švajčiarske ľadovce sa v dôsledku klimatických zmien aj naďalej zmenšujú – napriek tomu, že tohtoročná zima priniesla veľa snehu a leto bolo porovnateľne chladnejšie. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedla vo svojej správe kryosférická komisia švajčiarskej akadémie vied.



„V roku 2021 sa aj napriek hojnej snehovej nádielke a dosť chladnému letu zmenšil objem švajčiarskych ľadovcov o takmer jedno percento," uvádza sa v správe komisie.



„Čo sa týka počasia, v roku 2021 boli dobré podmienky na to, aby si ľadovce mohli vydýchnuť," dodala komisia. „Nanešťastie, v čase klimatických zmien ani 'dobrý rok' nie je pre ľadovce dostatočný: ľad sa naďalej stráca, aj keď pomalším tempom."



V máji tohto podľa komisie zaznamenali v oblasti silnejšie sneženie, než je zvyčajné, píše AFP. Na 2890 m vysokej hore Claridenfirn spadlo sedem metrov snehu, čo je najviac od začiatku záznamov z roku 1914.



„Napriek tomu došlo do konca septembra k značnému topeniu a za uplynulých 12 mesiacov sa vo Švajčiarsku stratilo zhruba 400 miliónov ton ľadu, takmer jedno percento zostávajúceho objemu ľadovcov," uviedli vedci.



Sieť GLAMOS, monitorujúca švajčiarske ľadovce, zaznamenala stratu na všetkých 22 ľadovcoch, upozornili experti. „Aj keď boli straty menšie než v uplynulých rokoch, ani na jednom ľadovci nebol zaznamenaný príbytok," uvádza sa v správe komisie.