Vedci: Tempo zvyšovania množstva metánu v atmosfére je alarmujúce

Washington 6. apríla (TASR) - Množstvo metánu v atmosfére Zeme vlani dosiahlo štvrtý najvyšší ročný prírastok. Vyplýva to zo správy amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA), ktorý tento trend označil za "alarmujúci". TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hoci si ako činiteľ v súvislosti s klimatickou zmenou vyslúžil pozornosť najmä oxid uhličitý, vedci sa obávajú i metánu, a to najmä preto, že tento plyn zachytáva omnoho viac tepla.



Metán je plyn pochádzajúci najmä zo skládok odpadu, zariadení na spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu, ale tiež z tráviaceho systému dobytka. Množstvo metánu v atmosfére sa totiž od roku 2020 rýchlo zvyšuje a podľa vedcov nič nenaznačuje, že by sa toto rapídne tempo malo znížiť.



"Pozorovania NOAA v roku 2022 ukázali, že emisie skleníkových plynov narastajú bleskovým tempom a v atmosfére zostanú tisícky rokov," uviedol NOAA.



Vedci z amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) odhadujú, že až polovica celkového množstva metánu vypusteného do atmosféry pochádza z ľudskej činnosti. Zároveň dodávajú, že ľudia nemôžu ovplyvniť ekosystémy produkujúce metán v dôsledku globálneho otepľovania.



"Ak za týmto výrazným nárastom množstva metánu stoja močiare a prírodné systémy, ktoré tak reagujú na klimatickú zmenu, ľudstvo nemá veľa možností, ako tento proces zastaviť. Je to strašidelné... Ak metán produkuje sektor fosílnych palív, môžeme prijať určité opatrenia. No močiarom neprikážeme," obávajú sa bádatelia.



NOAA dodáva, že vlani sa značne zvýšili i emisie oxidu uhličitého a oxidu dusného.