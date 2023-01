TÝŽDEŇ VO VEDE: Posunuli ručičku Hodín súdneho dňa

Svet 27. januára (TASR) - Vo vedeckom svete sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Vedci namerali najvyššie teploty v Grónsku za uplynulé tisícročie, posunuli ručičku Hodín súdneho dňa a upozornili na asteroid, ktorý preletel okolo Zeme. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Teploty v niektorých častiach Grónska sú najvyššie za uplynulých 1000 rokov. Vyplýva to z výsledkov štúdie Kodanskej univerzity, ktorá rekonštruovala klimatické podmienky v Grónsku.



Vrtmi do ľadovcov vedci získali vzorky ľadu spred niekoľkých storočí a na ich základe zistili teplotné pomery v Grónsku od roku 1000 do roku 2011. Štúdia ukazuje, že otepľovanie v Grónsku od roku 2001 do 2011 "takmer s istotou prekračuje rozsah predindustriálnej teplotnej variability v minulom tisícročí". Teploty boli v priemere o 1,5 stupňa Celzia vyššie ako v 20. storočí.



Ručička symbolických Hodín súdneho dňa (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je Zem k úplnému zničeniu, sa posunula a od polnoci ju delí 90 sekúnd. Túto informáciu zverejnil akademický žurnál Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) na základe rozhodnutia vedeckej rady, v ktorej je aj desať laureátov Nobelovej ceny.



Na zmenu časového údaju mali vplyv aj pretrvávajúce hrozby v podobe klimatickej krízy a rozpadu globálnych noriem a inštitúcií potrebných na zmiernenie rizík spojených s pokročilými technológiami a biologickými hrozbami, ako je napríklad i choroba COVID-19.



Okolo Zeme preletel v noci na piatok asteroid veľkosti dodávkového automobilu. Podľa americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) išlo o najbližší zaznamenaný prelet asteroidu okolo planéty Zem vôbec.



Vesmírne teleso s označením 2023 BU sa najbližšie k Zemi dostalo o 01.27 SEČ, keď preletelo nad najjužnejšou časťou Južnej Ameriky vo výške 3600 kilometrov. O existencii asteroidu ako prvý informoval amatérsky astronóm Gennadij Borisov z observatória Margo na Kryme.