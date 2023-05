Vedci poukázali na recyklované plasty a skúmali imunitný marker v krvi

Svet 26. mája (TASR) - Vo svete vedy zaznamenali v uplynulom týždni viacero zaujímavých správ. Vedci napríklad upozornili na škodlivosť recyklovaných plastov, zistili súvislosť imunitného markeru v krvi a lymskej boreliózy a ponúkli dobrovoľníkom v rámci novej štúdie 18.000 eur za dvojmesačné ležanie v posteli. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Recyklované plasty nie sú riešením problému znečisťovania životného prostredia, keďže v konečnom dôsledku môžu byť ešte toxickejšie, upozornila organizácia Greenpeace.



"Plasty sú vo svojej podstate nekompatibilné s obehovým hospodárstvom," uvádza Greenpeace v súhrnnej správe o výskume, podľa ktorého sú recyklované plasty ešte škodlivejšie, než plasty, ktoré neprešli recykláciou. Ďalší výskum zase preukázal, že proces recyklácie plastov spôsobuje, že do vzduchu sa dostávajú čiastočky mikroplastov.



Výroba plastov sa do roku 2060 s najväčšou pravdepodobnosťou strojnásobí. Greenpeace preto vyzýva na urýchlené dosiahnutie dohody o plastoch, ktorá by ich produkciu značne obmedzila. Už existujúce plasty by sa zároveň mali využívať čo najdlhšie.



Európska vesmírna agentúra (ESA) v rámci novej štúdie ponúkla 12 dobrovoľníkom možnosť dva mesiace ležať v posteli a získať za to 18.000 eur.



Ide o súčasť štúdie BRACE (Odpočinok na lôžku s umelou gravitáciou a cyklistickým cvičením). Trvá od apríla do júla 2023 a jej pokračovanie bude od januára do apríla 2024. Dobrovoľníci sú neustále vo vodorovnej polohe, niekoľko hodín trénujú na cyklotrenažéri a podrobujú sa lekárskym vyšetreniam. ESA na ich základe vytvorí postupy proti negatívnym zmenám ľudského tela v bezváhovom stave.



Časť ľudí, ktorí ochoreli na lymskú boreliózu, dlhodobo trpí symptómami tohto ochorenia. Nový výskum naznačuje, že za to je zodpovedný marker imunitného systému v krvi.



Ľudia s chronickými prejavmi lymskej boreliózy (PTLDS) aj po užívaní antibiotík majú vyššie hodnoty interferónu-alfa, markeru imunitného systému v krvi. Ide o jeden z kľúčových signálnych proteínov, ktorým telo "prikáže" imunitným bunkám bojovať proti baktériám alebo vírusom. Ak sú jeho hladiny v krvi privysoké, imunitný systém pôsobí neprimerane silno. Spôsobuje to bolesť, opuchy a únavu. To všetko sú tiež príznaky lymskej boreliózy.



Imunitná odpoveď u týchto pacientov môže spôsobovať chronický zápal aj keď infekcia zmizne.