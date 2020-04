Uzavretie Wu-chanu zrejme zabránilo ďalším 700.000 prípadom nákazy

Washington 1. apríla (TASR) - Rozhodnutie čínskej vlády uzavrieť mesto Wu-chan, kde sa začala celosvetová pandémia ochorenia COVID-19, zrejme zabránilo 700.000 novým prípadom nákazy koronavírusom a oddialilo jeho šírenie. Konštatujú to výskumníci z Číny, Spojených štátov a Británie v štúdii, ktorú zverejnil časopis Science.



Prísne opatrenia čínskych úradov v prvých 50 dňoch epidémie poskytli ostatným mestám po celej krajine čas na to, aby sa pripravili a zaviedli svoje vlastné obmedzenia, napísali vedci v štúdii, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.



V 50. deň epidémie - 19. februára - bolo v Číne 30.000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, uviedol jeden z autorov štúdie, vedecký pracovník na britskej univerzite v Oxforde Christopher Dye.



"Naša analýza ukazuje, že bez zákazu cestovania zavedeného vo Wu-chane a bez vyhlásenia celoštátneho núdzového stavu by bolo k tomuto dátumu mimo Wu-chanu viac ako 700.000 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19," uviedol Dye.



"Opatrenia Číny zrejme zaúčinkovali a úspešne prerušili reťaz prenosu tohto koronavírusu - zabránilo to kontaktu medzi nakazenými ľuďmi a tými, čo sú náchylní na infekciu," dodal Dye.



Výskumníci využili pri analýze kombináciu nahlásených prípadov, informácií zo zdravotníckych zdrojov a sledovania polohy mobilných telefónov.



Sledovanie polohy poskytlo "fascinujúci" nový tok údajov, povedal ďalší z autorov štúdie, profesor biológie na Pensylvánskej štátnej univerzite (Penn State) Ottar Bjornstad.



Časový interval, ktorý vedci skúmali, pokrýval najväčší čínsky sviatok - lunárny Nový rok.



Vedci "mohli porovnať model cestovania do a z Wu-chanu počas epidémie koronavírusu s údajmi o mobilných telefónoch z dvoch predchádzajúcich jarných sviatkov", spresnil Bjornstad.



"Analýza odhalila mimoriadny pokles pohybu ľudí, keďže od 23. januára 2020 bol vyhlásený zákaz cestovania. Na základe týchto údajov sme mohli vypočítať aj pravdepodobný úbytok počtu prípadov súvisiacich s Wu-chanom v ostatných mestách po celej Číne," dodal Bjornstad.



Model ukázal, že uzatvorenie celého Wu-chanu oddialilo výskyt koronavírusu v ostatných mestách. Mestám to poskytlo čas pripraviť zákaz verejného zhromažďovania a zatvorenie zábavných centier, ale aj iné opatrenia.



Otázkou pre Čínu, ale aj pre iné krajiny zostáva, čo sa stane, keď sa uvoľnia obmedzenia pohybu na verejných priestranstvách.



"Sme si vedomí, že prípady nakazených obyvateľov alebo príchodzích zo zahraničia môžu viesť k novému prenášaniu koronavírusu," povedal ďalší autor štúdie Chuaj-jü Tchien, docent epidemiológie na Pekinskej pedagogickej univerzite.