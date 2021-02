Vedci v Británii objavili ďalší variant koronavírusu

Londýn 16. februára (TASR) - Vedci v Spojenom kráľovstve objavili ďalší variant koronavírusu SARS-CoV-2 obsahujúci mutácie, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Vedci z Edinburskej univerzity zatiaľ v Británii odhalili 38 prípadov tohto variantu s označením B.1.525 - dva vo Walese a 36 v Anglicku. Experti v súčasnosti tento variant skúmajú s cieľom zistiť, aké veľké riziko predstavuje.



Podľa ich slov je ešte príliš skoro povedať, či by mal byť zaradený medzi "varianty spôsobujúce obavy" a či by sa malo začať s hromadným testovaním.



Variant B.1.525 je zjavne podobný juhoafrickému variantu, ktorý už zaznamenali aj v Spojenom kráľovstve. V oblastiach, kde sa vyskytol, začali z toho dôvodu testovanie po domácnostiach, pripomína BBC.



Jedna zo zmien, ktorými sa B.1.525 vyznačuje, je mutácia označovaná E484K, ktorú takisto našli v juhoafrickom a brazílskom variante. Tá by vírusu mohla umožniť vyhnúť sa niektorým účinkom imunitného systému, píše BBC. Niektorými znakmi je tento vírus podobný britskému variantu, ktorý je podľa odborníkov nákazlivejší ako pôvodný koronavírus SARS-CoV-2.



Profesor Ravi Gupta z univerzity v Cambridgei a jeho kolegovia uviedli, že mutácie ako E484K predstavujú hrozbu v súvislosti s vakcínami. Súčasné očkovacie látky boli vytvorené proti skorším variantom koronavírusu. Vedci sú však podľa BBC presvedčení, že vakcíny by mohli fungovať aj voči novým variantom, hoci s nižšou účinnosťou.