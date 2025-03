Vedci v USA organizujú protest proti Trumpovi

Washington 5. marca (TASR) - Americká nezisková organizácia Únia znepokojených vedcov (UCS) a 48 vedeckých spoločností v USA organizujú tento piatok sériu zhromaždení na podporu vedy a výskumu nazvaných Stand Up for Science. Podujatia sa budú konať v 32 mestách po celých USA.



Ide o reakciu na útoky novej americkej administratívy, aké veda a vedci nezažili od druhej svetovej vojny, informoval na svojom webe francúzsky denník Le Monde, píše TASR.



"Veda je spoločným dobrom, ktoré prináša veľké hospodárske a sociálne výhody a veľkú nádej pre spoločnosť. Mali by sme bojovať za jej zachovanie, nie za jej zničenie," uviedla Emma Courtneyová, absolventka biológie a vedecká pracovníčka v New Yorku, ktorá je spoluorganizátorkou zhromaždenia vo Washingtone.



Organizátori zhromaždení v USA vyzvali aj kolegov v zahraničí, aby tento piatok v univerzitných mestách vo svojich krajinách tiež usporiadali pochody, zhromaždenia, sympóziá, prezentácie experimentov na podporu vedy.



V článku uverejnenom vo francúzskom denníku Le Monde skupina významných osobností vyzýva občanov a vedcov, aby sa pripojili k hnutiu na podporu vedy a výskumu.



"To, čo sa dnes deje v Spojených štátoch, by mohlo predznamenať, čo nás čaká, ak nezareagujeme včas," píše sa vo výzve. Jej signatári poukazujú na to, že "získavanie, výmena a sprístupňovanie vedeckých poznatkov je pre spoločnosť kľúčové", preto vyzývajú zmobilizovať sa "na obranu týchto slobôd, hodnôt, ktoré sú pre naše demokracie nevyhnutné".



Táto celosvetová mobilizácia vedcov je inšpirovaná podobnou akciou, ktorá sa uskutočnila v roku 2017 počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Na Pochode za vedu sa zišiel viac ako milión účastníkov v približne 600 mestách po celom svete.



Terajšia administratíva prezidenta Trumpa, najmä jej nový úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE) vedený miliardárom Elonom Muskom, začala po svojom nástupe k moci robiť škrty v rozpočte pre federálne vedecké inštitúcie, nariadila hromadné prepúšťanie i cenzúru niektorých slov alebo tém - klíma, inklúzia, či rozmanitosť - vo vedeckých prácach a iniciovala prerušenie medzinárodnej spolupráce vedcov a vedeckých ústavov.



Hoci súdy niektoré nariadenia Trumpovej administratívy pozastavili, odkaz je jasný: veda je v Spojených štátoch v ohrození, konštatoval Le Monde.



V reakcii na reštrikcie vo vede zverejnili vedci 3. marca spoločný list adresovaný Kongresu, v ktorom zákonodarcov vyzývajú, aby zachovali a chránili výskum financovaný daňovými poplatníkmi. Zvažujú aj založenie novej profesijnej spoločnosti, aby posilnili svoj hlas v politických otázkach. Vzniklo tiež množstvo petícií na podporu vedy a konali sa viaceré demonštrácie.