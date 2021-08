Vedci varujú pred zosuvom ľadovca na Mont Blancu

Rím/Paríž 12. augusta (TASR) – Vedci na talianskej strane masívu Mont Blanc monitorujú topiaci sa ľadovec, ktorý sa v dôsledku stúpajúcich teplôt môže zrútiť do údolia, v ktorom sa nachádza obec Planpincieux. Informovala o tom agentúra AFP.



Ľadovec sa nachádza v nadmorskej výške 2700 metrov na južnej strane hory Grand Jorasses, ktorá je súčasťou masívu Mont Blanc. Na rozdiel od ľadovcov topiacich sa v polárnych oblastiach nie je ten v talianskych Alpách primrznutý k skalnému podložiu. To znamená, že sa môže rýchlejšie zosúvať pre vodnú vrstvu, ktorá je pod ním. Experti varujú, že to predstavuje veľké riziko pre celé údolie Val Ferret.



„Došlo k výraznému zvýšeniu teploty, čo spôsobuje rýchlejšiu tvorbu vrstvy vody pod ľadovcom," povedal pre AFP Valerio Segor, ktorý je riaditeľ manažmentu prirodzených rizík regiónu Valle d’Aosta.



Minulý rok sa odlomil a spadol do údolia obrovský kus ľadu, ktorý mal objem až 15.000 kubických metrov. Stalo sa tak len krátko po tom, ako miestne úrady zakázali vstup na neďaleké turistické chodníky.



Pohyb ľadovca Planpincieux experti podrobne monitorujú pomocou radaru. Úrady už vypracovali plán, ktorý počíta s viacerými scenármi vývoja. Najvážnejším z nich je možné zosunutie až 800 000 kubických metrov ľadu a potenciálne zasiahnutie obce ležiacej pod ním.