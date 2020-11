Vedci vlani zaznamenali rekordnú koncentráciu skleníkových plynov

Ženeva 23. novembra (TASR) - Koncentrácia skleníkových plynov v zemskej atmosfére bola vlani najvyššia od začiatku meraní. Množstvo týchto nebezpečných látok v ovzduší stúpalo aj počas roka 2020, a to napriek ekonomickým reštrikciám zavedeným počas pandémie koronavírusu.



Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), o ktorej v pondelok informovala agentúra AFP.



Pandemické reštrikcie vrátane zatvárania hraníc, či obmedzovanie priemyselnej výroby či leteckej dopravy podľa WMO znížili množstvo vypúšťaných emisií. Ani to však nestačilo na obmedzenie celkovej koncentrácie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu teploty, stúpaniu morskej hladiny alebo extrémnym výkyvom počasia.



"Pokles emisií spojený s karanténnymi opatreniami je iba drobnou odchýlkou na grafe" mapujúcom dlhodobý vývoj situácie, uviedol vo vyhlásení generálny tajomník WMO Petteri Taalas. "Potrebujeme udržateľné znižovanie krivky emisií," dodal.



Podľa predbežných odhadov výročnej správy WMO sa denná úroveň emisií oxidu uhličitého počas najprísnejších pandemických opatrení celosvetovo mohla znížiť až o 17 percent. Očakáva sa, že medziročný celkový pokles bude medzi 4,2 až 7,5 percenta.



WMO však upozorňuje, že tento krátkodobý pokles neprispeje k celkovému zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére, keďže sa výrazne nelíši od každoročných miernych výkyvov v meraní koncentrácie skleníkových plynov.