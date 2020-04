Vedci vyvinuli materiál: Predíde zlyhaniam pri testoch na COVID-19

Brusel 1. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vedci zo Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je pod správou exekutívy EÚ, navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania koronavírusových testov a na zabránenie falošných negatívnych výsledkov.



Eurokomisárka pre výskum a inovácie Marija Gabrielová, ktorá je zodpovedná za JRC, pri tejto príležitosti uviedla, že ide o "vedu Európskej únie v akcii, keď je to potrebné, a tam, kde je to potrebné".



Upozornila, že JRC identifikovalo možnú medzeru v riadení prepuknutia koronavírusu a jeho experti okamžite začali pracovať na jej vyplnení.



Nový kontrolný materiál má potenciál zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na pandémiu koronavírusu a zabrániť neefektívnemu testovaniu s plytvaním hodnotných zdrojov.



Podľa eurokomisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidisovej je rýchle a spoľahlivé laboratórne testovanie základom stratégie EÚ proti koronavírusu. Spresnila, že práca vedcov eurobloku na vývoji materiálu na kontrolu testov umožní overenie až 60 miliónov laboratórnych testov v celej Únii.



Nedávny prieskum EÚ identifikoval nedostatok materiálov potvrdzujúcich pozitívne nálezy ako jednu z troch najväčších výziev, ktorým európske laboratóriá čelia pri spoľahlivom testovaní na koronavírusy. Materiál pozitívnej kontroly zaručuje, že laboratórne testy fungujú správne. Pomáha vyhnúť sa tomu, že test uvedie negatívny výsledok, ak má kontrolovaná osoba pozitívny nález.



Kontrolný materiál navrhnutý strediskom JRC je syntetická, neinfekčná časť vírusu. Komisia upozornila, že už dnes je 3000 vzoriek kontrolného materiálu pripravených na odoslanie do skúšobných laboratórií v celej EÚ.



Vzorky sú vysoko koncentrované a na kontrolu jedného testu je potrebné len veľmi malé množstvo materiálu. To znamená, že na jedno laboratórium postačí jedna skúmavka nového materiálu na kontrolu až 20.000 testov.



Uvedených 3000 vzoriek pripravených na odoslanie do laboratórií, umožnia skontrolovať až 60 miliónov testov v celej EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak