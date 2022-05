Vedci vyvinuli nové kontaktné šošovky, ktoré vedia liečiť glaukóm

Peking 23. mája (TASR) - Čínski bádatelia vyvinuli kontaktné šošovky, ktoré dokážu detegovať zvýšený očný tlak a následne do oka aplikovať liečivú látku. Mohli by sa využívať napríklad pri liečbe glaukómu. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Glaukóm, čiže zelený zákal, je ochorenie oka, pri ktorom sa v dôsledku hromadenia tekutiny vo vnútroočných kanálikoch zvyšuje vnútroočný tlak, čím sa poškodzuje očný nerv. Ak sa choroba nezačne liečiť včas, môže viesť až k úplnej slepote.



Čínski vedci však vyvinuli kontaktné šošovky, ktoré dokážu identifikovať zvýšený vnútroočný tlak a v prípade, že by prekročil určitú hranicu, dokážu tieto šošovky samy priamo do oka aplikovať liek proti glaukómu.



Špeciálny spôsob výroby – pri ktorom boli použité dve šošovky, medzi ktorými je umiestnený tlakový senzor v tvare snehovej vločky a bezdrôtové prenosové zariadenie – vyvoláva dojem, že nositeľ týchto šošoviek má zlaté dúhovky. Podľa vedcov im však práve takéto vyhotovenie umožnilo zahrnúť do šošoviek všetky potrebné komponenty bez toho, aby prekážali vo výhľade alebo dráždili oči.



Keď sa v oku zvýši vnútroočný tlak, zmenší sa medzera medzi vrchnou a spodnou šošovkou. Zachytí to tlakový senzor a ten následne vyšle signál bezdrôtovému zariadeniu, ktoré do očnej rohovky aplikuje dávku účinnej látky brimonidín, používanej na liečbu glaukómu.



Vedci zatiaľ šošovky vyskúšali na prasatách a zajacoch, no na ľuďoch zatiaľ otestované neboli.



Podľa odborníkov je jednou z najväčších výhod týchto šošoviek fakt, že sú mäkké, minimálne invazívne a na svoje fungovanie nevyžadujú batériu, čo by sa mohlo osvedčiť aj v budúcnosti pri liečení iných ochorení oka. Zároveň by sa monitorovanie vnútroočného tlaku v reálnom čase dalo prepojiť aj s aplikáciou v mobilnom telefóne.



Profesor z Birminghamskej univerzity Zubair Ahmed označil výsledky výskumu za veľmi sľubné. Ocenil najmä to, že materiály použité na výrobu týchto šošoviek sú pomerne lacné, a tak by sa čoskoro mohli začať vyrábať vo veľkom.