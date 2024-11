Vedci vzkriesili údajnú upírku, zrekonštruovali jej tvár

Varšava 7. novembra (TASR) – Vedci zrekonštruovali tvár ženy spred 400 rokov podozrivej z upírstva. Využili na to DNA, 3D tlač a plastelínu. TASR informuje na základe správy portálu Sky News.



Ostatky „upírky“ sa našli v hrobe zo 17. storočia. Objavili ho v októbri 2022 v obci Pień v Podkarpatskom vojvodstve na juhozápade krajiny. Žena, ktorá v ňom bola pochovaná, mala na palci pravej nohy pripevnený zámok. Okrem toho mala nad krkom upevnený kosák. Ak by sa Zosia, ako ju volali miestni, pokúsila posadiť a vstať zo svojho hrobu, kosák by ju okamžite dekapitoval.



Analýza ukázala, že ženu pochovali s hodvábnou pokrývkou hlavy, archeológovia z Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni preto predpokladajú, že ostatky patrili šľachtičnej.



Ďalší výskum ukázal, že Zosia zomrela vo veku 18 až 20 rokov. Zistilo sa u nej ochorenie, pre ktoré omdlievala, trpela silnými bolesťami hlavy a mohla trpieť aj poruchami duševného zdravia.



Rekonštrukcia tváre sa začala vytlačením 3D kópie lebky, na ktorú odborníci nanášali vrstvy plastelíny na tvorbu realistickej podoby ženy. Hrúbku vrstiev odhadli skombinovaním štruktúry kostí s informáciami o pohlaví, veku, etnicite a výšky.



„Je to tak trochu irónia. Ľudia, ktorí ju pochovávali, urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zabránili jej opätovnému ožitiu," uviedol archeológ Oscar Nilsson. "My sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme ju opäť oživili,“ dodal



Motívom rekonštrukcie bola podľa Nilssona snaha pripomenúť Zosiu „ako človeka, ktorým bola, nie ako príšeru, ktorú pochovali“.