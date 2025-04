Vedci z Colossal Bioscences oživili vyhynutého pravlka obrovského

Londýn 8. apríla (TASR) - Vedcom z texaskej spoločnosti Colossal Biosciences sa podarilo oživiť pravlka obrovského (lat. Aenocyon dirus, resp. Canis dirus), ktorý vyhynul pred viac než 10.000 rokmi. Vďaka klonovaniu a úprave génov na základe dvoch prastarých, ale zachovaných vzoriek DNA sa narodili tri mláďatá druhu tejto šelmy, ktorú spopularizoval fantasy seriál Hra o tróny. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a magazínu Time.



V súčasnosti šesťmesační samci Romulus a Remus a dvojmesačná samička Khaleesi boli privedení na svet pomocou feniek domácich psov ako náhradných matiek na jeseň minulého roka a v zime tohto roka.



Vedci vysvetlili, že proces oživenia zahŕňal odber krvných buniek zo živého vlka sivého - najbližšieho žijúceho príbuzného pravlka obrovského - a ich genetickú modifikáciu na 20 rôznych miestach. Tento genetický materiál sa následne preniesol do vaječnej bunky fenky domáceho psa a embryá do náhradných matiek.



„Na tím nemôžem byť viac hrdý. Tento obrovský míľnik je prvým z mnohých prichádzajúcich príkladov, ktoré dokazujú, že náš komplexný technologický zásobník na odstraňovanie zániku funguje,“ vyhlásil šéf spoločnosti Colossal Ben Lamm.



Magazín Time sa s mladými samcami - Khaleesi prítomná nebola vzhľadom na svoj nízky vek - stretol 24. marca na oplotenom poli v americkom zariadení pre voľne žijúce zvieratá. Podmienkou bolo, že ich poloha zostane utajená, aby boli zvieratá chránené pred zvedavými ľuďmi.



Genetické úpravy viedli k vzniku množstva rozdielov s vlkom sivým - Romulus a Remus majú bielu srsť, mohutnejšie ramená, svalnatejšie nohy a väčšie zuby i čeľusť. Taktiež majú charakteristickejšie hlasové prejavy, najmä zavýjanie a kňučanie.



Aj keď svoj život strávia v ekologickej rezervácii s rozlohou približne 809 hektárov, všetci traja súrodenci už teraz vykazujú správanie, ktoré by im dobre poslúžilo vo voľnej prírode.



Time napísal, že vyť začali, keď mali len dva týždne, a čoskoro začali loviť v podstate všetko, čo sa hýbe. Takisto však prejavovali opatrnosť podobnú tej vlčej, keď sa v prípade prekvapenia alebo znepokojenia utekali skryť na tmavé miesta. Inak sa ale správajú tak, ako by sa očakávalo od šteniat - naháňajú sa, hašteria, naťahujú a maznajú.



Spoločnosť Colossal, ktorá bola založená v roku 2021 a v súčasnosti zamestnáva 130 vedcov, sa okrem pravlka obrovského snaží na svet vrátiť aj ďalšie zvieratá. Na ich zozname je aj mamut srstnatý či vakovlk tasmánsky.