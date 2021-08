Vedci z ČR vyhrali svetovú súťaž spoločnosti Amazon

Praha 17. augusta (TASR) - Tím českých vedcov zvíťazil vo štvrtom ročníku svetovej súťaže spoločnosti Amazon o najlepší program schopný konverzácie s človekom. Informovalo o tom v utorok na svojej webovej stránke České vysoké učenie technické (ČVUT).



"Na stupňoch víťazov sme síce už po štvrtýkrát, ale toto je naše prvé celkové víťazstvo. Tento rok sme sa snažili vytvoriť systém schopný pružnej konverzácie, ktorý syntetizuje prístupy s pripravenými scenármi a zároveň sa dokáže lepšie prispôsobiť potrebám používateľov, a to sa nám zrejme vyplatilo," uviedol vedúci tímu Jakub Konrád.



Tím vedcov z Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) sa doposiaľ v rámci súťaže Alexa Prize Social Bot Grand Challenge umiestnil dvakrát na druhom a raz na treťom mieste.



Konverzačného robota (chatbota) nazvaného Alquist výskumníci z ČVUT vyvinuli v roku 2016, keď skupina študentov pod vedením experta na umelú inteligenciu Jana Šedivého prvýkrát poslala prihlášku do súťaže Alexa Prize vyhlásenej americkou firmou Amazon. Amazon ich vtedy vybral medzi súťažné tímy, tvorené prevažne americkými univerzitami, a zadal im úlohu vytvoriť sociálneho bota, ktorý bude so svojimi používateľmi schopný plynule hovoriť, reagovať na otázky, podávať informácie a zabávať.



Používatelia aj porotcovia sa tento rok zhodli, že konverzácie, vedené s Alquistom, boli najdlhšie, najlepšie, najhodnotnejšie a najvtipnejšie, a to aj napriek tomu, že ho programovali študenti, pre ktorých angličtina nie je ich materinským jazykom.



Tím z ČVUT získal za 14-minútový rozhovor so strojom aj finančnú odmenu vo výške pol milióna dolárov.