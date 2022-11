Vedci z NATO vyvinuli program na odhaľovanie výbušnín na diaľku

Brusel 10. novembra (TASR) - Vedci z NATO a partnerských krajín vyvinuli nový spôsob odhaľovania teroristickej hrozby na preplnených miestach, na diaľku a v reálnom čase bez narušenia pohybu chodcov. Vo štvrtok to uviedla Severoatlantická aliancia v správe, na ktorú upozornil spravodajca TASR.



Vedecký výskum vyústil do vzniku novej technológie zameranej na detekciu výbušnín a strelných zbraní na verejných miestach bez obmedzovania ľudí. Ide o program uvádzaný pod skratkou DEXTER (Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism - Detekcia výbušnín a strelných zbraní na boj proti terorizmu), ktorý je vlajkovou loďou programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť (SPS). Podieľa sa na ňom 11 inštitúcií v štyroch členských a štyroch partnerských krajinách NATO.



Program DEXTER do jedného prototypu integroval technologické riešenia troch výskumných a vývojových projektov SPS: MIC (mikrovlnná zobrazovacia clona), EXTRAS (snímač stôp výbušných látok) a INSTEAD (integrované systémy pre včasnú detekciu hrozieb). Informácie poskytované týmito tromi systémami je potom možné spracovať a v reálnom čase odoslať bezpečnostným agentúram, ktoré sa venujú teroristickým hrozbám.



V prípade úspešného potvrdenia testov by systém DEXTER mohol fungovať na staniciach metra, vlakových staniciach a letiskách, uvádza NATO na svojej webovej stránke.



