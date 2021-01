Vedci z Oxfordu pracujú na úprave zloženia vakcíny proti koronavírusu

Londýn 21. januára (TASR) - Vedci z AZD1222 univerzity pracujú na úprave zloženia vakcíny proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 vyvinutej v spolupráci spoločnosťou AstraZeneca, aby bola účinná aj proti jeho novým, nákazlivejším variantom objaveným vo Veľkej Británii, Juhoafrickej republike Brazílii. Informoval o tom v stredu britský denní Telegraph, ktorému to potvrdila Oxfordská univerzita.



Tím, ktorý vakcínu známu pod označením AZD1222 vyvíjal, pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na prepracovanie technológie jej výroby. Ako dlho bude tento proces trvať, nie je známe.



Spoločnosť AstraZeneca 12. januára oficiálne požiadala o schválenie svojej vakcíny v Európskej únii. Jej žiadosťou sa zaoberá Európska agentúra pre lieky (EMA) so sídlom v Amsterdame. Očakáva sa, že o nej rozhodne do konca januára.



EMA zatiaľ schválila na všeobecné použitie vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech a očkovaciu látku od spoločnosti Moderna. Očkovanie sa vo väčšine členských krajín EÚ začalo koncom decembra 2020.



Očkovanie vakcínou AZD1222 spustila 4. januára Británia ako vôbec prvá krajina na svete. Oproti vakcíne od spoločnosti BioNTech je jej výhodou možnosť uskladnenia v bežnej chladničke.