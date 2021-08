Vedci: Zaočkovaní možno prenášajú delta variant tak ako nezaočkovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 6. augusta (TASR) - Ľudia zaočkovaní proti koronavírusu možno dokážu prenášať koronavírusový variant delta rovnako ľahko ako ľudia, ktorí zaočkovaní neboli. V piatok to uviedli vedci z Anglického úradu verejného zdravotníctva (PHE), informuje agentúra Reuters.píše sa vo vyhlásení PHE. Podľa úradu však ide o počiatočné zistenia a sú potrebné ďalšie štúdie na to, aby sa tieto závery potvrdili.Pri očkovacích látkach sa preukázalo, že poskytujú dobrú ochranu proti ťažkému priebehu ochorenia a smrti v prípade nákazy variantom delta. Avšak existuje menej údajov o tom, či môžu zaočkovaní ľudia stále vírus prenášať a odovzdávať druhým.Reuters poukazuje na to, že zistenia z Británie sa zhodujú s poznatkami amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré minulý týždeň vyvolali obavy z toho, že očkovaní ľudia nakazení variantom delta môžu ochorenie ľahko prenášať.Z údajov PHE vyplýva, že zo všetkých pacientov s potvrdenou nákazou variantom delta, ktorých od 19. júna v Spojenom kráľovstve hospitalizovali, tvorili 55,1 percenta nezaočkovaní pacienti a 34,9 percenta pacienti, ktorí dostali už obe dávky vakcíny.V Británii je plne zaočkovaných takmer 75 percent populácie. Čím viac ľudí v krajine zaočkujú, tým väčší bude percentuálny podiel hospitalizovaných zaočkovaných ľudí, uvádza PHE.Koronavírusový variant delta, prvýkrát zaznamenaný v Indii, sa stal vo svete dominantným. Naďalej tak pretrváva pandémia koronavírusu, ktorá si celosvetovo vyžiadala už viac ako 4,4 milióna obetí.