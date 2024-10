Vedci: Zmena klímy spôsobila smrteľné záplavy v afrických krajinách

Londýn 23. októbra (TASR) - Ničivé dažde, ktoré v posledných mesiacoch spôsobili smrteľné záplavy v Kamerune, Čade, Nigeri, Nigérii a Sudáne, boli zosilnené klimatickými zmenami spôsobenými človekom, uviedol v stredu tím medzinárodných vedcov z World Weather Attribution (WWA). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Globálne otepľovanie podľa výskumníkov spôsobilo, že tohtoročné sezónne dažde boli v povodí Nigeru a Čadského jazera približne o päť až 20 percent intenzívnejšie.



Podobne intenzívne zrážky by sa mohli vyskytovať každoročne, ak bude otepľovanie planéty naďalej pokračovať, upozornila WWA, ktorá skúma súvislosť medzi zmenou klímy a extrémnym počasím.



Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zabili tohtoročné záplavy v západnej a strednej Afrike približne 1500 ľudí a viac ako jeden milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Zrážky tiež preplnili priehrady v Nigérii a Sudáne, pripomína Reuters.



WWA vyzvala na zvýšenie investícií do systémov včasného varovania pred vyčíňaním počasia a modernizácie priehrad. Afrika sa na celosvetových emisiách uhlíka pritom podieľa len nepatrným množstvom, no extrémne počasie ju zasahuje najviac.