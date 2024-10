Vedcov znepokojuje vysoký výskyt prípadov horúčky dengue v meste Fano

Rím 2. októbra (TASR) - Talianskych vedcov znepokojuje značný počet prípadov horúčky dengue v regióne Marky v strednej časti krajiny. Nákaza sa koncentruje v meste Fano, kde od polovice augusta zaznamenali už vyše 100 potvrdených prípadov nákazy, z ktorých 35 si vyžiadalo hospitalizáciu, píše agentúra Reuters.



V meste evidujú aj ďalších desať domnelých prípadov, ktoré ešte čakajú na potvrdenie. Vlani bol horúčkou dengue najviac postihnutý rozsiahly severotaliansky región Lombardsko, kde však vtedy dovedna zaznamenali menej ako 80 prípadov tohto ochorenia.



Tento rok zatiaľ v súvislosti s dengue nedošlo v Taliansku k žiadnemu úmrtiu. Lekári sa však obávajú, že situácia je horšia, než sa zdá, keďže mnohé bezpríznakové prípady ľudia úradom nenahlasujú.



"Situácia sa vymkla spod kontroly, infekcií je minimálne dvojnásobok (ako tých oficiálne evidovaných). Dúfajme, že zima príde čoskoro," napísal na Facebooku Roberto Burioni, profesor virológie na milánskej Univerzite San Raffaele.



Vedci sa zároveň stále snažia prísť na to, prečo je nákazou tak vážne postihnuté práve mesto Fano s približne 60.000 obyvateľmi ležiace na pobreží Jadranského mora. "Našťastie je oblasť nákazy veľmi malá," uviedla Flavia Riccardová, vedúca výskumu na oddelení infekčných chorôb talianskeho Národného inštitútu zdravia. Túto skutočnosť pripísala pomerne limitovanému pohybu komárov.



Horúčka dengue (hemoragická horúčka) je vírusové ochorenie, ktoré šíria určité druhy komárov. Jej príznaky pripomínajú chrípku, v ťažkých prípadoch vyvoláva aj bolesť kĺbov, opuch uzlín, silné krvácanie a smrť. Neexistujú voči nej antivirotiká, len liečivá na zmiernenie príznakov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča aj prevenciu niektorou z dvoch existujúcich vakcín.



Každoročne sa ňou nakazia milióny ľudí v Ázii a Latinskej Amerike a desaťtisíce jej podľahnú. Šíri aj do južnej Európy, pričom v celom Taliansku tento rok zaznamenali už zhruba 500 jej prípadov.