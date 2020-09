Vedec, ktorý sa podieľal na vývoji novička, sa ospravedlnil Navaľnému

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruský vedec Vil Mirzajanov, ktorý sa spolupodieľal na výrobe nervovoparalytickej látky novičok, sa ospravedlnil ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému zotavujúcemu sa v Berlíne z otravy. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Chemik Mirzajanov v sobotu v rozhovore pre ruský televízny kanál Dožď povedal, že sa chcel Navaľnému ospravedlniť po tom, ako Nemecko oznámilo že má "jednoznačný dôkaz" o otrave ruského opozičného politika nervovoparalytickou látkou novičok. Mirzajanov takisto ponúkol ospravedlnenie v súvislosti so svojou účasťou na vývoji novička.



Vedec od roku 1995 žije v USA a začiatkom 90. rokov minulého storočia napísal svoj prvý článok o vývoji novička, píše AFP.



Mirzajanov takisto vyslovil predpoklad, že Navaľnyj sa z otravy zotaví, no tento proces bude trvať "takmer jeden rok".



Leonid Rink, ďalší z vedcov pracujúcich na vývoji nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok, však podľa AFP agentúre RIA Novosti povedal, že Mirzajanov bol len radový "chemik" a na vývoji novička sa priamo nepodieľal. Rink tvrdil, že ak by na otravu Navaľného použili novičok, líder opozície by bol zomrel.



Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité od 22. augusta, keď ho tam letecky previezli zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Navaľného spolupracovníci pozbierali predmety z jeho hotelovej izby v Tomsku a poslali ich nemeckým odborníkom. Tí podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej našli stopy novička na fľaši z hotelovej izby.