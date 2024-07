Vedecký a osobný archív Stephena Hawkinga v Londýne sprístupnili

Londýn 12. júla (TASR) – Knižnica Univerzity v Cambridgei dokončila katalogizáciu vedeckého a osobného archívu teoretického fyzika Stephena Hawkinga a sprístupnila ho verejnosti. Súčasťou zverejnených písomností je aj jeho osobná korešpondencia s rodinou, informovala v piatok agentúra DPA, píše TASR.



Hawkingova rodina venovala 113 krabíc archívneho materiálu krajine v roku 2021. Archív obsahuje desaťtisíce strán dokumentov týkajúcich sa jeho práce, fotografie a scenáre filmov a seriálov, ako napríklad Akty X a Futurama, v ktorých účinkoval. Jeho súčasťou sú aj spomienkové predmety na stretnutia s pápežmi, prezidentmi a rôznymi ľuďmi.



Archív obsahuje tiež list z roku 1986, ktorý fyzik adresoval svojim rodičom. Diktoval ho pomocou komunikačného systému získaného po tracheotómii, ktorú podstúpil v tom istom roku.



"Píšem tento list na svojom novom počítači, ktorý dokáže aj hovoriť, znie však trochu ako Dalek s americkým prízvukom. Výborne sa ním komunikuje, no nedá sa prenášať, pretože je priveľký. Mám však ešte jeden, ktorý sa možno bude dať pripevniť k môjmu vozíku," uvádza fyzik v liste. Dalekovia sú rasou fiktívnych mimozemských mutantov vzhľadom pripomínajúcich robotov z vedecko-fantastického televízneho seriálu Doctor Who. V seriáli vystupujú v úlohe zloduchov.



Hawkingova rodina chcela, aby budúce generácie vedcov mali voľný prístup k jeho prácam, preto s Knižnicou Univerzity v Cambridgei, Skupinou vedeckých múzeí a britskou vládou uzavrela dohodu, ktorá to umožňuje. Na jej základe verejne sprístupnili tisíce strán dokumentov, ktoré fyzicky uchováva Univerzita v Cambridgei. Viac než 1000 predmetov vrátane vedcovho invalidného vozíka, syntetizátora reči či osobných vecí vystavuje Vedecké múzeum v Londýne.