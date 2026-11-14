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Vedecký pokrok nepatrí len milionárom, odkázal Lev XIV.
Veriaci prúdili cez rozľahlú peruánsku planinu Pampas de Pimentel, zatiaľ čo vojaci rozdávali vodu a hasiči pred omšou pod holým nebom kropili pútnikov.
Autor TASR
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Chiclayo 14. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok skritizoval bohatých ľudí, ktorí využívajú vedecké pokroky na boj proti chorobám, starnutiu a smrti, zatiaľ čo milióny ďalších stále žijú v chudobe a útlaku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Práve preto, že vedecký pokrok je vrcholným úspechom ľudskej inteligencie, nesmie sa zamieňať s privilégiom vyhradeným pre milionárov hľadajúcich nesmrteľnosť, zatiaľ čo celé národy trpia chudobou a útlakom,“ vyhlásil počas svojej cesty v Peru.
Lev sa v piatok vrátil do svojho druhého domova, peruánskeho mesta Chiclayo, kde pol milióna ľudí napriek horúčavám charakteristickým pre púštne oblasti privítalo svojho bývalého biskupa, píše AP, podľa ktorej je návšteva emotívnym vrcholom pápežovho turné po Južnej Amerike a privádza ho späť do mesta, kde ešte ako Robert Francis Prevost slúžil cirkvi takmer desať rokov.
„Ďakujem vám za vašu náklonnosť, podporu a modlitby, najmä za moje zdravie v tomto čase skúšky, ktorú s Božou pomocou prekonávam,“ uviedol Lev XIV.
Veriaci prúdili cez rozľahlú peruánsku planinu Pampas de Pimentel, zatiaľ čo vojaci rozdávali vodu a hasiči pred omšou pod holým nebom kropili pútnikov.
Pontifex narodený v Spojených štátoch, ktorý má aj peruánske občianstvo, vzdal aj vo svojom prvom prejave vo funkcii pápeža z balkóna Baziliky svätého Petra v španielčine hold svojej „milovanej diecéze Chiclayo“.
V tomto pobrežnom meste, kde Lev pôsobil v rokoch 2015 až 2023, je jeho podobizeň všade – od nástenných malieb a transparentov až po kľúčenky a tričká predávané v uliciach.
Na tamojšej katolíckej univerzite pápež Lev XIV. hovoril o „hraniciach“ ľudského bytia a spochybnil snahu ultrabohatých zastaviť choroby, starnutie a dokonca aj smrť, zatiaľ čo slabí sú odsunutí na okraj.
Levovo turné po Peru ho zavedie aj do mesta Cuzco, ležiaceho v nadmorskej výške viac než 3400 metrov, a do mesta Callao, kde ako biskup rozvážal potraviny a pomoc zraniteľným komunitám.
„Práve preto, že vedecký pokrok je vrcholným úspechom ľudskej inteligencie, nesmie sa zamieňať s privilégiom vyhradeným pre milionárov hľadajúcich nesmrteľnosť, zatiaľ čo celé národy trpia chudobou a útlakom,“ vyhlásil počas svojej cesty v Peru.
Lev sa v piatok vrátil do svojho druhého domova, peruánskeho mesta Chiclayo, kde pol milióna ľudí napriek horúčavám charakteristickým pre púštne oblasti privítalo svojho bývalého biskupa, píše AP, podľa ktorej je návšteva emotívnym vrcholom pápežovho turné po Južnej Amerike a privádza ho späť do mesta, kde ešte ako Robert Francis Prevost slúžil cirkvi takmer desať rokov.
„Ďakujem vám za vašu náklonnosť, podporu a modlitby, najmä za moje zdravie v tomto čase skúšky, ktorú s Božou pomocou prekonávam,“ uviedol Lev XIV.
Veriaci prúdili cez rozľahlú peruánsku planinu Pampas de Pimentel, zatiaľ čo vojaci rozdávali vodu a hasiči pred omšou pod holým nebom kropili pútnikov.
Pontifex narodený v Spojených štátoch, ktorý má aj peruánske občianstvo, vzdal aj vo svojom prvom prejave vo funkcii pápeža z balkóna Baziliky svätého Petra v španielčine hold svojej „milovanej diecéze Chiclayo“.
V tomto pobrežnom meste, kde Lev pôsobil v rokoch 2015 až 2023, je jeho podobizeň všade – od nástenných malieb a transparentov až po kľúčenky a tričká predávané v uliciach.
Na tamojšej katolíckej univerzite pápež Lev XIV. hovoril o „hraniciach“ ľudského bytia a spochybnil snahu ultrabohatých zastaviť choroby, starnutie a dokonca aj smrť, zatiaľ čo slabí sú odsunutí na okraj.
Levovo turné po Peru ho zavedie aj do mesta Cuzco, ležiaceho v nadmorskej výške viac než 3400 metrov, a do mesta Callao, kde ako biskup rozvážal potraviny a pomoc zraniteľným komunitám.