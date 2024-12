Vedenie BSW schválilo koaličnú dohodu s CDU a SPD v Durínsku

Berlín/Postupim/Erfurt 7. decembra (TASR) - Nemecká ľavicovo populistická strana Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) po dlhých koaličných rokovaniach vstúpi do vládnej koalície vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko a Brandenbursko. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Vedenie BSW v Durínsku v sobotu schválilo koaličnú zmluvu s konzervatívnymi kresťanskými demokratmi (CDU) a stredoľavými sociálnymi demokratmi (SPD). O vstupe do koalície budú ešte v pondelok hlasovať členovia SPD. Koalíciu s SPD schválila BSW v piatok aj v Brandenbursku.



DPA pripomína, že BSW, ktorá sa minulý rok oddelila od strany Ľavica, sa vyznačuje kombináciou tradičnej ľavicovej hospodárskej politiky, antiimigračných postojov a odporu voči vojenskej podpore pre Ukrajinu. Mimoriadne populárna je vo východnom Nemecku, kde dosiahla významný úspech v septembrových voľbách v spolkových krajinách Durínsko, Brandebursko a Sasko.



Rokovania medzi BSW, CDU a SPD v Durínsku predtým niekoľkokrát uviazli, a to aj pre rozdielne postoje k vojne na Ukrajine. Na rozdiel od Brandenburska nebude mať koalícia v Durínsku väčšinu v krajinskom sneme. Koaliční poslanci budú mať v tejto spolkovej krajine iba 44 z 88 poslancov.