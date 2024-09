Vedenie českej Pirátskej strany v reakcii na voľby rezignovalo

Praha 23. septembra (TASR) - Vedenie českej Pirátskej strany na čele s Ivanom Bartošom po neúspechu v krajských a senátnych voľbách rezignovalo. Stranu povedú do voľby nového predsedníctva, ktorá by sa mala uskutočniť 9. novembra. Bartoš v nedeľu večer uviedol, že sa o post predsedu už uchádzať nebude. Stranu viedol 15 rokov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Aj keď celoštátne preferencie Pirátom opakovane prisudzujú solídnu podporu, séria neúspechov Pirátov v posledných dvoch voľbách je pre mňa osobne veľkou ranou a zároveň správou, že je potrebný nový vietor vo vedení strany. Preto som sa rozhodol rezignovať na post predsedu a v nadchádzajúcej voľbe sa o tento post uchádzať nebudem," napísal na sociálnej sieti X Bartoš. Súčasné predsedníctvo si strana zvolila tento rok v januári.



Podotkol, že počas jeho vedenia sa strana dostala od partie dobrovoľníkov až do českého a Európskeho parlamentu a tiež do vlády. Dodal, že majú mnoho rozrobenej práce, od ktorej neutečú. "Veríme, že sa z toho otrasieme a nájdeme cestu k tomu, ako ľuďom doručiť výsledky našej práce, pretože za nami nestojí žiadna vplyvná lobby ani nevlastníme mediálne domy," dodal Bartoš.



Premiér Petr Fiala uviedol, že Bartošovo rozhodnutie rešpektuje a bude s ním rokovať o ďalšom postupe. Bartoš je okrem ministra pre miestny rozvoj tiež podpredsedom vlády. Zmeny považuje za nutné aj ďalší pirátsky minister - šéf diplomacie Jan Lipavský. Podľa neho voľby pre stranu skončili "veľmi zle" a musí prísť skutočná reflexia. V pondelok vo vysielaní stanice Radiožurnál uviedol, že on na predsedu kandidovať nebude, lebo nie je osobnosťou, ktorá by stranu dokázala zjednotiť.



Piráti získali v krajských voľbách 3,57 percenta hlasov. V predchádzajúcich krajských voľbách v roku 2020 skončili druhí so ziskom 12 percent. Celkom tak podľa stanice ČT24 stratili 96 krajských zastupiteľov. Výrazný neúspech Piráti zaznamenali už pri voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých získali 6,2 percenta hlasov a s tým len jeden mandát. Obhajovali pritom tri a dúfali, že ich budú mať ešte viac.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)