< sekcia Zahraničie
Vedenie českej snemovne zamietlo jej podpredsedníčke cestu na Ukrajinu
Urbanová vo vyhlásení zverejnenom hnutím STAN uviedla, že odmieta pristúpiť na politicky motivované zákazy a zákulisné tlaky.
Autor TASR
Praha 27. augusta (TASR) - Organizačný výbor Poslaneckej snemovne českého parlamentu zamietol podpredsedníčke snemovne Barbore Urbanovej cestu na Ukrajinu, kam dostala oficiálne pozvanie. Výbor rozhodnutie podľa jej slov zdôvodnil tým, že zahraničnú politiku a vzťahy s Ukrajinou tvorí len vláda Andreja Babiša. Urbanová o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti X s tým, že cestu chce aj tak uskutočniť, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ako podpredsedníčka snemovne som dostala pozvanie na Ukrajinu od podpredsedníčky Verchovnej rady Oleny Kondratiukovej. Vedenie snemovne som požiadala o schválenie cesty. Jej predseda žiadal o stiahnutie žiadosti, čo som neurobila a cesta dnes bola oficiálne zamietnutá hlasmi vládnych poslancov,“ napísala Urbanová s tým, že to považuje za nedôstojné konanie.
Dodala, že členovia výboru sa odvolávali aj na jej odlišný postoj k pripojeniu Ukrajiny do EÚ. Urbanová je členkou opozičného hnutia STAN, ktoré členstvo Ukrajiny v EÚ podporuje. Podpredsedníčkou dolnej komory českého parlamentu sa stala v júni tohto roka po tom, ako vládni poslanci do tejto funkcie opakovane neschválili predsedu hnutia Víta Rakušana.
Urbanová vo vyhlásení zverejnenom hnutím STAN uviedla, že odmieta pristúpiť na politicky motivované zákazy a zákulisné tlaky. „Ako volená zástupkyňa občanov ČR dôrazne odmietam snahy a kroky vládnych poslancov na čele s predsedom snemovne Tomiom Okamurom. Tie zasahujú do výkonu poslaneckého mandátu nerešpektujúcim spôsobom na úkor profesionality a morálky,“ podotkla. Dodala, že rozhodnutie výboru rešpektuje, ale na Ukrajinu aj tak pôjde.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Ako podpredsedníčka snemovne som dostala pozvanie na Ukrajinu od podpredsedníčky Verchovnej rady Oleny Kondratiukovej. Vedenie snemovne som požiadala o schválenie cesty. Jej predseda žiadal o stiahnutie žiadosti, čo som neurobila a cesta dnes bola oficiálne zamietnutá hlasmi vládnych poslancov,“ napísala Urbanová s tým, že to považuje za nedôstojné konanie.
Dodala, že členovia výboru sa odvolávali aj na jej odlišný postoj k pripojeniu Ukrajiny do EÚ. Urbanová je členkou opozičného hnutia STAN, ktoré členstvo Ukrajiny v EÚ podporuje. Podpredsedníčkou dolnej komory českého parlamentu sa stala v júni tohto roka po tom, ako vládni poslanci do tejto funkcie opakovane neschválili predsedu hnutia Víta Rakušana.
Urbanová vo vyhlásení zverejnenom hnutím STAN uviedla, že odmieta pristúpiť na politicky motivované zákazy a zákulisné tlaky. „Ako volená zástupkyňa občanov ČR dôrazne odmietam snahy a kroky vládnych poslancov na čele s predsedom snemovne Tomiom Okamurom. Tie zasahujú do výkonu poslaneckého mandátu nerešpektujúcim spôsobom na úkor profesionality a morálky,“ podotkla. Dodala, že rozhodnutie výboru rešpektuje, ale na Ukrajinu aj tak pôjde.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)