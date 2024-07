Vedenie EP bude zvažovať bojkot maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Brusel 11. júla (TASR) - Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) sa bude vo štvrtok zaoberať maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Diskusia sa má týkať jeho nedávnych návštev v Moskve a Pekingu. Na konferencii budú zvažovať aj vyvodenie dôsledkov voči Orbánovi a maďarskému predsedníctvu v Rade EÚ. TASR o tom informuje na základe zistení portálu Euractiv.



Orbánove stretnutia s prezidentmi Ruska a Číny prijali predstavitelia EÚ a viacerých členských štátov kriticky. Končiaci predseda Európskej rady Charles Michel označil návštevu maďarského premiéra v Moskve za politickú chybu a považuje to za neprijateľný spôsob fungovania. Uviedol, že Orbán na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nemá od EÚ žiadny mandát.



Návštevy maďarského premiéra v stredu odsúdili aj stáli predstavitelia členských krajín pri EÚ na spoločnom zasadnutí.



Maďarskom sa preto bude vo štvrtok zaoberať aj Konferencia predsedov Európskeho parlamentu, ktorá je zložená z jeho predsedníčky a šéfov politických frakcií.



Podľa Euractivu momentálne zvažujú viacero rôznych opatrení voči maďarskému predsedníctvu v Rade EÚ. V hre je možnosť bojkotu maďarského predsedníctva. Vylúčené nie je ani jeho predčasné ukončenie a urýchlenie začiatku poľského predsedníctva, ktoré ho má od Maďarska prevziať až v januári 2025.



"Úprimne povedané, o možnosti bojkotu maďarského predsedníctva sa diskutovalo už od jeho prvej cesty do Kyjeva," uviedol pre Euractiv predstaviteľ liberálnej frakcie Obnovme Európu.



Podľa Euractivu sú zatiaľ možné výsledky rokovania Konferencie predsedov nejasné. Názory na to, aké kroky voči maďarskému predsedníctvu prijať, sa rôznia.



Maďarsko prevzalo rotujúce predsedníctvo Rady EÚ pred necelými dvoma týždňami od Belgicka. Počas tohto krátkeho obdobia maďarský premiér navštívil Kyjev, Moskvu a Peking. Svoju iniciatívu označil za mierovú misiu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.