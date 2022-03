Šéf FAA je presvedčený, že príčina havárie čínskeho lietadla sa odhalí

Washington 25. marca (TASR) - Šéf amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Steve Dickson je presvedčený, že "hlavná príčina" pondelkovej havárie Boeingu 737-800 spoločnosti China Eastern bude odhalená. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dickson v piatok v rozhovore pre televíziu CNBC povedal, že pri vyšetrovaní nie je dobré vytvárať špekulácie. Podľa jeho slov patrí flotila boeingov 737 NG (Next Generation), ktorá zahŕňa aj typ 737-800, patrí k najbezpečnejším lietadlám, aké boli vyrobené na komerčnú prevádzku.



Americký minister dopravy Pete Buttigieg v stredu informoval, že Peking prizval k vyšetrovaniu nehody americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB). NTSB však zatiaľ nie je rozhodnutý, či jeho tím odcestuje do Číny z dôvodu karanténnych opatrení a víz.



NTSB uviedol, že čínsky Úrad civilného letectva by mali podporiť odborníci z FAA a firmy CFM vyrábajúcej motory.



Záchranárskym tímom sa stále nepodarilo nájsť druhú čiernu skrinku havarovaného čínskeho lietadla a v piatok preto rozšírili oblasť pátrania, informuje Reuters.



Letecká spoločnosť China Eastern zatiaľ oficiálne nevyhlásila, že nehodu neprežil nikto zo 132 ľudí na palube. Ak sa tak stane, pôjde o najtragickejšie letecké nešťastie v Číne za uplynulé tri desaťročia.