Vedenie FDP v Nemecku končí po neúspechoch v krajinských voľbách
Autor TASR
Berlín 23. marca (TASR) - Vedenie Slobodnej demokratickej strany (FDP) vrátane jej šéfa Christiana Dürra oznámilo v pondelok rezignáciu v dôsledku neúspechov v nedávnych voľbách v dvoch spolkových krajinách v Nemecku. Nové vedenie si strana zvolí na zjazde v máji, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
V nedeľňajších krajinských voľbách v Porýní-Falcku získala FDP len 2,1 percenta hlasov a z tamojšieho parlamentu po piatich rokoch vypadla. Začiatkom marca so ziskom 4,4 percenta strana neuspela ani vo voľbách v Bádensku-Württembersku.
Dürr sa stal predsedom FDP v máji 2025. Nahradil Christiana Lindnera, ktorý po debakli v celonemeckých voľbách a vypadnutí strany z parlamentu oznámil po 13 rokoch vo funkcii odchod z politiky.
