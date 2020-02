Gibraltár oceňuje pragmatizmus Madridu v súvislosti s brexitom

Gibraltár 17. februára (TASR) - Gibraltár oceňuje pragmatický postoj španielskej vlády, ktorá sa nesnaží zneužiť proces brexitu na obnovenie svojej suverenity nad týmto britským územím, ale naopak, podporuje ideu zachovania otvorených hraníc aj po skončení prechodného obdobia na konci roku 2020. S odvolaním sa na vyhlásenie námestníka predsedu gibraltárskej vlády Josepha Garciu, o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.



"Sú ľudia, ktorí tvrdia, že Španielsko by malo využiť očividnú dejinnú príležitosť na obnovu svojej suverenity nad Gibraltárom po viac než 300 rokoch," vyhlásil Garcia na tlačovej konferencii v Bruseli s tým, že stredoľavicová vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza sa podľa jeho názoru nechce vydať touto cestou.



Sánchez si podľa slov gibraltárskeho politika "zvolil iný prístup, na základe ktorého odložil otázku historickej suverenity bokom a namiesto toho sa sústreďuje na možnosť vytvorenia oblasti zdieľanej prosperity na oboch stranách hraníc".



Garcia v tejto súvislosti vyzdvihol najmä ochotu Madridu podporiť zachovanie otvorených hraníc s Gibraltárom, pričom zdôraznil, že Únia už má podobné dohody o voľnom pohybe uzatvorené napríklad so Švajčiarskom a Islandom. "Nemusíme znova vynaliezať koleso," dodal.



Námestník predsedu gibraltárskej vlády v tejto súvislosti pripomenul, že niekdajší španielsky diktátor generál Francisco Franco uzavrel pozemné hranice s Gibraltárom v roku 1969, pričom prerušené boli aj telefonické siete. Hranice boli pre chodcov opätovne otvorené v roku 1982 a pre automobily až o tri roky neskôr. "Malo to pustošivé následky všade v okolí (hraníc). Nesmieme dopustiť, aby sa to zopakovalo," zdôraznil.



Španielsko si dlhodobo robí nárok na územie Gibraltáru, ktoré bolo nútené ustúpiť britskej korune na základe Utrechtského mieru v roku 1713. Po vystúpení Británie z Európskej únie príde o európske členstvo automaticky aj Gibraltár. A to aj napriek tomu, že v roku 2016 v júnovom referende o brexite až 96 percent voličov v Gibraltári hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ.