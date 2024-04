Vedenie Hamasu zatiaľ zostane v Dauhe, uistil Katar

Dauha 23. apríla (TASR) - Politické vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas zostane v katarskej metropole Dauha dovtedy, kým bude jeho prítomnosť prospešná pre rokovania s Izraelom zamerané na ukončenie vojny v Pásme Gazy. V utorok to oznámil Katar, informuje agentúra AFP.



Katar sa spolu s USA a Egyptom dlhodobo zapája do rozhovorov, ktorých cieľom je zaistiť dohodu o prímerí v Pásme Gazy a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.



Sprostredkovateľom rokovaní sa však dosiaľ nepodarilo dosiahnuť pokoj zbraní v tejto palestínskej enkláve, čo plánovali ešte pred aj počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa skončil pred približne dvoma týždňami.



Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání navyše minulý týždeň vyhlásil, že Katar úplne prehodnocuje svoju rolu sprostredkovateľa, čo vyvolalo špekulácie, že by mohol vedenie Hamasu požiadať, aby krajinu opustilo.



"Pokiaľ bude prítomnosť (predstaviteľov Hamasu) tu v Dauhe, ako sme vždy hovorili, užitočná a pozitívna v tomto sprostredkovateľskom úsilí, zostanú tu," uistil v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Zopakoval, že Katar pokračuje v prehodnocovaní svojej úlohy sprostredkovateľa.



Vojna v Pásme Gazy trvá už 200 dní. Boje v pobrežnej enkláve vypukli po koordinovanom bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1170 civilistov a ďalších 250 ich bolo unesených do Pásma Gazy.



Izraelská armáda v odvete odpovedala masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo už viac ako 34.100 ľudí a ďalších najmenej 77.000 utrpelo zranenia. Veľká časť enklávy je v dôsledku bojov v troskách a tamojší obyvatelia sú na pokraji hladomoru.



Na prelome novembra a decembra Hamas - počas týždňového prímeria - prepustil 105 rukojemníkov a výmenou za to získal 240 palestínskych väzňov. Podľa odhadov Izraela je nažive približne 100 rukojemníkov.