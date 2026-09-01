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Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom
AFP informovala, že v uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel.
Autor TASR
Teherán 1. septembra (TASR) - Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu.
„Samozrejme, časť zodpovednosti za túto vysokú spotrebu neleží na našich ľuďoch, ale na našom priemysle,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave. Zároveň však zdôraznil, že „v každom prípade je jasné, že musíme šetriť benzínom“.
AFP informovala, že v uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel.
Iránsky viceprezident Mohammad Džafar Gháempanáh minulý týždeň uviedol, že domáca produkcia benzínu je „nedostatočná a v dôsledku americkej námornej blokády ho nemôžeme dovážať“.
Niekoľko dní predtým šéf úradu iránskeho prezidenta pripustil prehodnotenie prídelových limitov na benzín.
Kálíbáf v utorok povedal, že šetrenie palivom „si vyžaduje kolektívnu rozvážnosť a určite aj spoluprácu ľudí“.
„Ak ho budeme spotrebúvať správne, dokážeme vystačiť s množstvom benzínu, ktoré vyrobíme v krajine,“ dodal.
Mnohí Iránci okrem problémov s dostupnosťou pohonných hmôt pociťujú aj dôsledky prudko rastúcej inflácie a zhoršujúcich sa ekonomických vyhliadok, ktoré vojna s USA a Izraelom ešte prehĺbila. Kálíbáf preto oznámil aj plány na rozšírenie štátnych dotácií.
„Vláda a parlament sú odhodlané zvýšiť prostriedky vyčlenené na elektronický program potravinových dotácií, najmä pre príjmové skupiny, ktoré znášajú najväčšiu časť ekonomického tlaku,“ povedal.
Zdôraznil, že prioritou je blahobyt obyvateľstva. „V skutočnosti by všetko naše úsilie ako predstaviteľov štátu malo smerovať k zmierneniu tlaku na ľudí, aby bola nespokojnosť menšia, pretože spokojnosť ľudí je pre nás základným princípom,“ uviedol Kálíbáf.
Iránsky režim bol na prelome rokov 2025-26 vystavený rastúcej nespokojnosti obyvateľov pre zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Protesty, ktoré sa pôvodne sústredili na ekonomické problémy, napokon prerástli do širšieho protivládneho hnutia. To vyvrcholilo v januári 2026 a následne bolo potlačené.
„Samozrejme, časť zodpovednosti za túto vysokú spotrebu neleží na našich ľuďoch, ale na našom priemysle,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave. Zároveň však zdôraznil, že „v každom prípade je jasné, že musíme šetriť benzínom“.
AFP informovala, že v uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel.
Iránsky viceprezident Mohammad Džafar Gháempanáh minulý týždeň uviedol, že domáca produkcia benzínu je „nedostatočná a v dôsledku americkej námornej blokády ho nemôžeme dovážať“.
Niekoľko dní predtým šéf úradu iránskeho prezidenta pripustil prehodnotenie prídelových limitov na benzín.
Kálíbáf v utorok povedal, že šetrenie palivom „si vyžaduje kolektívnu rozvážnosť a určite aj spoluprácu ľudí“.
„Ak ho budeme spotrebúvať správne, dokážeme vystačiť s množstvom benzínu, ktoré vyrobíme v krajine,“ dodal.
Mnohí Iránci okrem problémov s dostupnosťou pohonných hmôt pociťujú aj dôsledky prudko rastúcej inflácie a zhoršujúcich sa ekonomických vyhliadok, ktoré vojna s USA a Izraelom ešte prehĺbila. Kálíbáf preto oznámil aj plány na rozšírenie štátnych dotácií.
„Vláda a parlament sú odhodlané zvýšiť prostriedky vyčlenené na elektronický program potravinových dotácií, najmä pre príjmové skupiny, ktoré znášajú najväčšiu časť ekonomického tlaku,“ povedal.
Zdôraznil, že prioritou je blahobyt obyvateľstva. „V skutočnosti by všetko naše úsilie ako predstaviteľov štátu malo smerovať k zmierneniu tlaku na ľudí, aby bola nespokojnosť menšia, pretože spokojnosť ľudí je pre nás základným princípom,“ uviedol Kálíbáf.
Iránsky režim bol na prelome rokov 2025-26 vystavený rastúcej nespokojnosti obyvateľov pre zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Protesty, ktoré sa pôvodne sústredili na ekonomické problémy, napokon prerástli do širšieho protivládneho hnutia. To vyvrcholilo v januári 2026 a následne bolo potlačené.