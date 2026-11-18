< sekcia Zahraničie
Vedenie Nvidie neplánuje opäť vymenovať Huanga za výkonného riaditeľa
Ten vyhlásil, že je na návrat pripravený.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Santa Clara 18. novembra (TASR) - Výrobca čipov pre umelú inteligenciu, spoločnosť Nvidia, neplánuje opätovne vymenovať svojho spoluzakladateľa Jensena Huanga do funkcie výkonného riaditeľa, hoci ten v utorok vyhlásil, že je na návrat pripravený. Uviedol to v utorok predseda predstavenstva spoločnosti Harvey Jones počas konferenčného hovoru k hospodárskym výsledkom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
„Predstavenstvo spoločnosti Nvidia jednomyseľne prijalo jeho rezignáciu a nemá v úmysle opätovne vymenovať Jensena za generálneho riaditeľa,“ povedal Jones. Ako dodal, vedenie sa nebude vyjadrovať k okolnostiam Huangovho odstúpenia a ďalšie informácie poskytne, keď to bude vhodné.
Huang v utorok naznačil záujem vrátiť sa na čelo Nvidie, pričom išlo o jeho prvé verejné vyhlásenie od minulotýždňovej rezignácie, ktorá nasledovala po odhalení jeho mimomanželského pomeru s údajnou čínskou špiónkou.
Na opätovné vymenovanie Huanga, známeho propagátora odvetvia umelej inteligencie (AI), ktorý dohliadal na rozvoj Nvidie ako kľúčového dodávateľa čipov pre pokročilé modely AI, vyzývali viaceré osobnosti technologického sektora vrátane šéfa spoločností SpaceX a Tesla Elona Muska. Snahu o jeho návrat podporil aj americký prezident Donald Trump, ktorý je Huangovým spojencom a často s ním telefonuje, píše AP.
„Ak predstavenstvo rozhodne, že môj návrat je v najlepšom záujme našich akcionárov, zamestnancov, spoločnosti a Ameriky, bude mi cťou vypočuť tieto výzvy a vrátiť sa do funkcie generálneho riaditeľa,“ uviedol Huang v príspevku na sociálnej sieti.
Zároveň priznal, že v osobnom živote urobil „vážne chyby“, no tvrdí, že od zamestnancov, investorov, obchodných partnerov a zákazníkov dostal ohľadne svojho možného návratu „vlnu podpory“.
V správe o hospodárskych výsledkoch za tretí štvrťrok, ktorú Nvidia zverejnila v utorok, sa spoločnosť o Huangovom odvolaní ani o jeho prípadnom návrate nezmienila.
Napriek otrasom vo vedení Nvidia za uplynulý štvrťrok výrazne prekonala očakávania Wall Street, keď dosiahla tržby vyše 116 miliárd dolárov, čo je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Spoločnosť zároveň vykázala čistý zisk 2,70 dolára na akciu, čím prekonala odhady analytikov na úrovni 2,48 dolára na akciu.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie minulý týždeň, a to zrejme pod tlakom predstavenstva po zverejnení informácií o jeho mimomanželských vzťahoch – jednak s čínskou podnikateľkou podozrivou zo spolupráce s čínskymi spravodajskými službami Alice Huangovou, ako aj s vysokopostavenou manažérkou firmy, ktorá mu bola priamo podriadená.
Čínska podnikateľka, s ktorou sa Huang stretával a ktorá mala údajne väzby na čínsku rozviedku, pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International. Tú v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania amerických vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.
Nvidia medzitým oznámila, že v reakcii na odhalenia okolo Huanga zriaďuje nový výbor predstavenstva, ktorý bude dohliadať na národnú bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel globálneho obchodu.
Huang bude 1. decembra vypovedať pred Výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci, výborom Kongresu pre dohľad nad spravodajskými službami aj pred Zvláštnym výborom pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny. Pred rovnakými výbormi bude o deň nato vypovedať aj výkonný viceprezident a hlavný právny poradca Nvidie Tim Tetter.
„Predstavenstvo spoločnosti Nvidia jednomyseľne prijalo jeho rezignáciu a nemá v úmysle opätovne vymenovať Jensena za generálneho riaditeľa,“ povedal Jones. Ako dodal, vedenie sa nebude vyjadrovať k okolnostiam Huangovho odstúpenia a ďalšie informácie poskytne, keď to bude vhodné.
Huang v utorok naznačil záujem vrátiť sa na čelo Nvidie, pričom išlo o jeho prvé verejné vyhlásenie od minulotýždňovej rezignácie, ktorá nasledovala po odhalení jeho mimomanželského pomeru s údajnou čínskou špiónkou.
Na opätovné vymenovanie Huanga, známeho propagátora odvetvia umelej inteligencie (AI), ktorý dohliadal na rozvoj Nvidie ako kľúčového dodávateľa čipov pre pokročilé modely AI, vyzývali viaceré osobnosti technologického sektora vrátane šéfa spoločností SpaceX a Tesla Elona Muska. Snahu o jeho návrat podporil aj americký prezident Donald Trump, ktorý je Huangovým spojencom a často s ním telefonuje, píše AP.
„Ak predstavenstvo rozhodne, že môj návrat je v najlepšom záujme našich akcionárov, zamestnancov, spoločnosti a Ameriky, bude mi cťou vypočuť tieto výzvy a vrátiť sa do funkcie generálneho riaditeľa,“ uviedol Huang v príspevku na sociálnej sieti.
Zároveň priznal, že v osobnom živote urobil „vážne chyby“, no tvrdí, že od zamestnancov, investorov, obchodných partnerov a zákazníkov dostal ohľadne svojho možného návratu „vlnu podpory“.
V správe o hospodárskych výsledkoch za tretí štvrťrok, ktorú Nvidia zverejnila v utorok, sa spoločnosť o Huangovom odvolaní ani o jeho prípadnom návrate nezmienila.
Napriek otrasom vo vedení Nvidia za uplynulý štvrťrok výrazne prekonala očakávania Wall Street, keď dosiahla tržby vyše 116 miliárd dolárov, čo je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Spoločnosť zároveň vykázala čistý zisk 2,70 dolára na akciu, čím prekonala odhady analytikov na úrovni 2,48 dolára na akciu.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie minulý týždeň, a to zrejme pod tlakom predstavenstva po zverejnení informácií o jeho mimomanželských vzťahoch – jednak s čínskou podnikateľkou podozrivou zo spolupráce s čínskymi spravodajskými službami Alice Huangovou, ako aj s vysokopostavenou manažérkou firmy, ktorá mu bola priamo podriadená.
Čínska podnikateľka, s ktorou sa Huang stretával a ktorá mala údajne väzby na čínsku rozviedku, pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International. Tú v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania amerických vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.
Nvidia medzitým oznámila, že v reakcii na odhalenia okolo Huanga zriaďuje nový výbor predstavenstva, ktorý bude dohliadať na národnú bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel globálneho obchodu.
Huang bude 1. decembra vypovedať pred Výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci, výborom Kongresu pre dohľad nad spravodajskými službami aj pred Zvláštnym výborom pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny. Pred rovnakými výbormi bude o deň nato vypovedať aj výkonný viceprezident a hlavný právny poradca Nvidie Tim Tetter.