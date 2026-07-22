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Vedenie PiS hrozí stúpencom Morawieckeho vylúčením zo strany
Z výsledkov utorkového prieskumu agentúry Opinia 24 pre TVN24 vyplýva, že prípadná Morawieckeho strana by v parlamentných voľbách získala 6,2 percenta hlasov a výrazne by oslabila PiS.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Poslanci a europoslanci poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorí chcú zostať v strane, musia do konca štvrtka podpísať vyhlásenie, že nie sú členmi iných politických združení a nebudú sa podieľať na ich činnosti. Oznámil to v stredu hovorca PiS Rafal Bochenek. Opatrenie sa týka najmä členov združenia Rozwoj Plus spojeného s bývalým premiérom Mateuszom Morawieckym. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita a TVN24.
Bochenek uviedol, že nepodpísanie vyhlásenia bude znamenať vzdanie sa členstva v strane aj v jej poslaneckom klube. Združenie Rozwoj Plus označil za rozkladnú iniciatívu, ktorá podľa neho napĺňa scenár nepriateľov usilujúcich sa o rozpad tábora poľských vlastencov. Dodal, že štvrtkový termín je konečný a jeho zmeškanie bude mať nezvratné následky.
Členovia Morawieckeho združenia ultimátum kritizovali. Bývalý šéf kancelárie premiéra Michal Dworczyk prirovnal tón Bochenkovho vyhlásenia k straníckym komunikátom z obdobia socialistickej Poľskej ľudovej republiky.
Predsedníctvo PiS prijalo rozhodnutie o zákaze členstva v politických združeniach 15. júla pod hrozbou vylúčenia zo strany. Kým združenie Po Pierwsze Polska vedené Jacekom Sasinom ukončilo činnosť ešte v ten deň, Morawiecki oznámil, že chce zostať v PiS a naďalej viesť Rozwoj Plus.
V uplynulých dňoch pokračovali rokovania medzi vedením PiS a Morawieckeho krídlom. Europoslanec Daniel Obajtek po stretnutí s predsedom strany Jaroslawom Kaczynským podpísal požadované vyhlásenie a podľa vedenia PiS prisľúbil, že zo združenia Rozwoj Plus vystúpi.
Spor vo vnútri najsilnejšej opozičnej strany sa vyostril po tom, ako Morawiecki v apríli založil združenie Rozwoj Plus. Jeho stúpenci tvrdia, že cieľom iniciatívy je posilniť stranu a osloviť voličov, ktorí ju v posledných rokoch opustili. Vedenie PiS na čele s Jaroslawom Kaczynským však združenie považuje za paralelnú politickú štruktúru, ktorá môže ohroziť vnútornú súdržnosť strany.
Z výsledkov utorkového prieskumu agentúry Opinia 24 pre TVN24 vyplýva, že prípadná Morawieckeho strana by v parlamentných voľbách získala 6,2 percenta hlasov a výrazne by oslabila PiS, ktorý by spadol z 23 na 18 percent.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Bochenek uviedol, že nepodpísanie vyhlásenia bude znamenať vzdanie sa členstva v strane aj v jej poslaneckom klube. Združenie Rozwoj Plus označil za rozkladnú iniciatívu, ktorá podľa neho napĺňa scenár nepriateľov usilujúcich sa o rozpad tábora poľských vlastencov. Dodal, že štvrtkový termín je konečný a jeho zmeškanie bude mať nezvratné následky.
Členovia Morawieckeho združenia ultimátum kritizovali. Bývalý šéf kancelárie premiéra Michal Dworczyk prirovnal tón Bochenkovho vyhlásenia k straníckym komunikátom z obdobia socialistickej Poľskej ľudovej republiky.
Predsedníctvo PiS prijalo rozhodnutie o zákaze členstva v politických združeniach 15. júla pod hrozbou vylúčenia zo strany. Kým združenie Po Pierwsze Polska vedené Jacekom Sasinom ukončilo činnosť ešte v ten deň, Morawiecki oznámil, že chce zostať v PiS a naďalej viesť Rozwoj Plus.
V uplynulých dňoch pokračovali rokovania medzi vedením PiS a Morawieckeho krídlom. Europoslanec Daniel Obajtek po stretnutí s predsedom strany Jaroslawom Kaczynským podpísal požadované vyhlásenie a podľa vedenia PiS prisľúbil, že zo združenia Rozwoj Plus vystúpi.
Spor vo vnútri najsilnejšej opozičnej strany sa vyostril po tom, ako Morawiecki v apríli založil združenie Rozwoj Plus. Jeho stúpenci tvrdia, že cieľom iniciatívy je posilniť stranu a osloviť voličov, ktorí ju v posledných rokoch opustili. Vedenie PiS na čele s Jaroslawom Kaczynským však združenie považuje za paralelnú politickú štruktúru, ktorá môže ohroziť vnútornú súdržnosť strany.
Z výsledkov utorkového prieskumu agentúry Opinia 24 pre TVN24 vyplýva, že prípadná Morawieckeho strana by v parlamentných voľbách získala 6,2 percenta hlasov a výrazne by oslabila PiS, ktorý by spadol z 23 na 18 percent.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)