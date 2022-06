Vedenie požiadalo Britániu o hosťovanie Eurovízie 2023 miesto Ukrajiny

Ženeva 17. júna (TASR) - Pesničková súťaž Eurovízie (skrátene Eurovízia) by sa na budúci rok mohla konať v Británii, keďže Ukrajina ako tohtoročný víťaz nie je za súčasných okolností schopná usporiadať toto medzinárodné podujatie. Oznámil to v piatok organizátor súťaže - Európska vysielacia únia (EBU), z ktorej vyhlásenia cituje denník The Guardian.



Ukrajinská skupina Kalush Orchestra v máji triumfovala na Eurovízii v talianskom Turíne s piesňou "Stefanija". Podľa tradície hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže je vždy víťaz z predchádzajúceho roka.



Organizátor však "s hlbokou ľútosťou" konštatuje, že na Ukrajine, ktorá od konca februára čelí ruskej vojenskej agresii, nebude možné poskytnúť bezpečnostné ani prevádzkové záruky potrebné na usporiadanie tejto súťaže.



EBU sa preto obrátila na britskú spoločnosť BBC, aby hostila Eurovíziu 2023, keďže v májovom finále na druhom mieste skončil Brit Sam Ryder so skladbou "Space Man".



"Pesničková súťaž Eurovízie je jednou z najzložitejších televíznych produkcií na svete, na ktorej sa podieľajú tisíce ľudí a ďalšie tisíce sa na nej zúčastňujú ako diváci. Jej príprava si vyžaduje 12 mesiacov," uviedla EBU vo vyhlásení.



"Naším záujmom je, aby sa víťazstvo Ukrajiny odzrkadlilo aj na budúcoročnej šou. Bude to pre nás prioritou pri rokovaniach s prípadnými hostiteľmi," dodal organizátor.



Eurovízia sa naposledy konala v Británii v roku 1998 po tom, ako sa rok predtým stala víťazom skupina Katrina and the Waves s piesňou "Love Shine a Light". Británia dosiaľ hostila túto súťaž rekordných osemkrát.