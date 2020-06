Vedenie Prahy ide do karantény

Praha 17. júna (TASR) - Pražský námestník primátora pre bezpečnosť Petr Hlubuček mal pozitívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19. Spravodajskému serveru Novinky.cz potvrdil, že mu nákazu odhalili v utorok večer.



Primátor Zdeněk Hřib následne uviedol, že celá 11-členná rada a niekoľko ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili na jej pondelkovom rokovaní, idú do 14-dňovej karantény.



"Včera večer som mal zvýšenú teplotu 37,8 °C a ako zodpovedný námestník som nešiel dnes do práce a nechal som sa testovať. Urobil som si PCR i krvný test a teraz večer mi prišli výsledky, že som pozitívny," potvrdil v utorok neskoro večer Novinkám Hlubuček a neskôr o tom informoval aj na sociálnych sieťach.



V pondelok sa pritom všetci zástupcovia mesta zišli na rokovaní na magistráte. To trvalo až sedem hodín a poslanci boli nepretržite zavretí v jednej miestnosti. Je tak veľká pravdepodobnosť, že sa mohli nakaziť aj ďalší ľudia.



Radní zatiaľ čakajú na vyjadrenie krajskej hygieny, píšu Novinky.cz. Tá by mala stanoviť presný postup.



"Rady sme robili v priebehu núdzového stavu on-line, ale bohužiaľ po jeho ukončení si vynútili koaliční partneri opäť osobnú účasť na rokovaní. Preto teraz ideme všetci do karantény," reagoval na celú situáciu primátor Hřib.



Okrem členov rady sedeli na rokovaní aj asistenti radných, zástupcovia opozície, predsedovia výborov, riaditelia odborov a zamestnanci úradu. Karanténa sa tak podľa Noviniek.cz môže týkať až štyroch desiatok ľudí.